ลพบุรีระดมพลัง “Kick Off” สกัดไฟป่า–หมอกควัน เดินหน้าลด PM2.5 เข้มพื้นที่เสี่ยงเขาสมโภชน์

ลพบุรี - ลพบุรีเดินหน้าเชิงรุกแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เปิดกิจกรรม “Kick Off ป้องกันและดับไฟป่า” ระดมทุกภาคส่วนร่วมมือสกัดต้นตอ PM2.5 หวังลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
วันนี้( 2 ก.พ.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ป้องกันและดับไฟป่า เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายพิบูลย์ โชตเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสาภัยพิบัติ และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ ช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดลพบุรีมักเผชิญปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่า การเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะในชุมชน ประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
จังหวัดลพบุรีจึงบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม Kick Off ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน ลด PM2.5 รวมถึงร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในปี พ.ศ. 2568 จังหวัดลพบุรีพบจุดความร้อนรวมกว่า 1,400 จุด แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 70 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 539 จุด และพื้นที่เกษตร 835 จุด ขณะที่ปี พ.ศ. 2569 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 28 มกราคม 2569) ยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่เกษตร สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการทำแนวกันไฟบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เพื่อสกัดการลุกลามของไฟป่า การยิงเมล็ดพันธุ์ไม้มะค่าเพื่อฟื้นฟูผืนป่า การปล่อยขบวนรถไถทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เสี่ยง และการจัดบูธนิทรรศการรณรงค์งดเผา ขอความร่วมมือเกษตรกรและชุมชนรอบพื้นที่ป่า ภายใต้แนวคิด “หยุดเผาป่าและเศษวัสดุทางการเกษตร” เพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนลพบุรี