ศรัทธาเศร้าสลด-ไฟยังปะทุเผากุฏิ 100 ปีวัดดังลำปางเหลือแต่เสา

ลำปาง-คืบหน้าไฟไหม้กุฏิศิลปะพม่า วัดม่อนปู่ยักษ์ ลำปาง อายุ 144 ปีจนวอด คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรญาติโยมเคยเห็นสายไฟเก่าแนะนำให้แจ้งกรมศิลปากรเปลี่ยนก่อนจัดพิธีสมโภชแต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่ไฟยังคงคุกรุ่นต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอด เบื้องต้นสร
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้กุฎิไม้ศิลปะพม่าอายุกว่า 144 ปี ภายในวัดม่อนปู่ยักษ์หรือวัดม่อนสัณฐาน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.30 น.วันที่ 2 ก.พ.นี้นั้น พบว่าแม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมสถานการณ์ได้แต่กุฏิก็ถูกไฟเผาจนวอดทั้งหมด ขณะที่พระปลัดฐิติยากร รตนปุตฺโต หรือตุ๊เบล อายุ 37 พรรษา 16 นักธรรมชั้นเอกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด ได้เดินรับเดินทางกลับจากการไปกิจนิมนต์ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง และเมื่อมาเห็นสภาพของกุฏิที่เหลือแตกซากก็ถึงกับเป็นลมล้มพับทางอาสากู้ภัยต้องรีบนำตุ๊เบลส่งโรงพยาบาลบำปางอย่างเร่งด่วน
ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น.วันเดียวกันเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยยังคงต้องเฝ้าระวังซากไม้ของกุฏิดังกล่าว เพราะแม้จะดับไฟได้แล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ใต้กองไม้และถ่านยังคงมีความคุกรุ่นโดยไม่ได้มอดสนิท ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดพ่นน้ำเลี้ยงไว้อยู่ตลอดเพื่อไม่ไฟกลับมาลุกไหม้เหมือนเดิมอีก ด้านพระสงฆ์ใน จ.ลำปาง เมื่อทราบข่าวก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจตุ๊เบลที่โรงพยาบาลรวมทั้งแวะไปดูสภาพไฟไหม้ภายในวัดม่อนปู่ยักษ์ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้เพื่อความปลอดดภัยเนื่องจากใต้กองไม้ยังคงคุกรุ่นและอาจพังทลายลงมาเพิ่มเติมอีกได้
ขณะเดียวกันญาติโยมได้จัดเตรียมสถานที่จำวัดชั่วคราวให้กับตุ๊เบลเนื่องจากกุฏิได้ไหม้ไปหมดแล้ว โดยใช้สถานที่ที่เคยเป็นห้องเก็บของเดิมนำมาปรับปรุงให้จำวัดชั่วคราวโดยมีการต่อกระแสไฟฟ้า น้ำดื่มน้ำใช้ ฯลฯ ซึ่งหลังจากตุ๊เบลอาการดีขึ้นและเดินทางกลับไปวัดได้เข้าพักที่กุฏิชั่วคราวโดยยังไม่ได้พูดคุยผู้ใด
ญาติโยมวัดม่อนปู่ยักษ์ต่างเปิดเผยว่านับตั้งแต่ตุ๊เบลเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดก็ได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกุฏิไม้ศิลปะพม่าดังกล่าวได้มีการสรรหาของเก่าแก่โบราณเอาไปเก็บไว้ภายในเป็นจำนวนมาก กระทั่งก่อนเกิดเหตุไฟไหม้กรมศิลปากรก็เข้าไปซ่อมแซมและปรับปรุงและทางวัดเตรียมจัดพิธีฉลองสมโภชในเดือน 8 เหนือ หรือ พ.ค.2569 ที่่จะถึงนี้ แต่ปรากฎว่าได้เกิดไฟไหม้จนเสียหายทั้งหมดเสียก่อนดังกล่าว ซึ่งการที่ตุ๊เบลเดินทางออกจากวัดไปก่อนไฟไหม้ก็เพราะไปคุยเรื่องการทำบุญสมโภชกับพระผู้ใหญ่นั่นเอง
"ญาติโยมเห็นความตั้งใจของเจ้าอาวาสแล้วก็รู้สึกสงสารและเห็นใจในความตั้งใจเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้ไฟได้เผาไหม้ทุกอย่างภายในกุฎิรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สินส่วนตัวด้วย" ญาติโยม กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่เดินทางเข้าไปตรวจหาหลักฐานของสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ที่กุฏิวัดม่อนปู่ยักษ์ เนื่องจากต้องรอให้ไฟดับสนิทและมีความปลอดภัยเสียก่อน กระนั้นทางญาติโยมที่เข้าออกวัดเป็นประจำต่างระบุว่าก่อนหน้านี้ได้สังเกตุเห็นสายไฟฟ้าในกุฏิมีความเก่ามากจึงเกรงจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จึงเคยแจ้งเจ้าอาวาสให้แจ้งกรมศิลปากรให้เข้าไปเปลี่ยนใหม่แต่ยังไม่ทันได้ทำก็เกิดไฟไหเสียก่อน.