จับสองหนุ่มพร้อมยาบ้า 1.4 ล้านเม็ด พ็อตยาเค มูลค่ากว่า 72 ล้าน เตรียมขนเข้ากรุงเทพฯ

หนองคาย-ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดหนองคาย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง จับ 2 หนุ่ม พร้อมยาบ้าจำนวนกว่า 1.4 ล้านเม็ด พ็อตเคตามีน 120 อัน มูลค่ารวมกว่า 72 ล้านบาท สารภาพนำไปกระจายในพื้นที่หนองคาย และเตรียมขนเข้ากรุงเทพฯ
วันนี้ ( 2 ก.พ.) ที่ด้านหน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.อ.ชูชาติ นนทบุตร ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นรข.
ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นายเรวัต เจริญยุทธ อายุ 31 ปี ชาว จ.หนองคาย และนายสหรัฐ สร้อยสิงห์ อายุ 26 ปี ชาว จ.ลพบุรี ของกลางยาบ้า 1,450,000 เม็ด มูลค่ายาบ้าประมาณ 72,000,000 บาท พ็อตเคตามีน บรรจุในถุงขนมสีน้ำตาล จำนวน 12 ถุงๆละ 10 อัน รวม 120 อัน มูลค่าประมาณ 360,000 บาท
จากการจับกุมในครั้งนี้ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้รับรายงานการข่าวว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ จ.หนองคาย บริเวณตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย จึงได้บูรณาการหน่วยงานข้างเคียง จัดกำลังตรวจสอบ จนทราบพิกัดแน่ชัดที่ป่าท้ายหมู่บ้านโคกดวงดี ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย กระทั่งเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 31 ม.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจพบบุคคลต้องสงสัย 2 คน คือนายเรวัต และนายสหรัฐ ช่วยกันแบกกระสอบนำไปซุกซ่อนในป่าไผ่ข้างทางท้ายหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่แสดงตัวนายเรวัต ขณะนั้นถือถุงพลาสติกอยู่ พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามวิ่งหนี แต่ไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ พบว่าในถุงพลาสติกเป็นพ็อตเคตามีนและรับสารภาพ จนพาเจ้าหน้าที่ไปเอาของกลางยาบ้า 5 กระสอบ และ 1 กระเป๋าเป้ แต่จากการข่าวเชื่อว่าจะมียาเสพติดมากกว่านั้น ทั้งสองคนยินยอมพาเจ้าหน้าที่ไปนำของกลางยาบ้าที่เหลืออยู่อีก 2 กระสอบ โดยลอบซุกไว้ในป่าไผ่
สอบสวนทราบว่า ทั้งสองคนทำหน้าที่เฝ้ายาเสพติดไว้ รอให้คนมารับ โดยจะแบ่งยาเสพติดออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกจำนวน 4 แสนเม็ด จะนำกระจายในพื้นที่จังหวัดหนองคายและใกล้เคียง ส่วนอีก 1 ล้านเม็ดที่เหลือจะนำเข้ากรุงเทพฯ ส่วนพ็อตเคตามีนนั้น เป็นความพยายามของนักค้า นักเสพยาเสพติด ที่สรรหาวิธีการเสพยาเสพติดให้สะดวก โดยนำเคตามีนใส่ถุงติดพ็อตสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อนำพ็อตนี้ใส่เข้าไปในหัวสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็จะสามารถสูบจากพ็อตเคตามีนได้ทันที
ราคาขายอยู่ที่พ็อตละ 3,000-5,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น อีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้ในงานปาร์ตี้สังสรรค์ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลการจับกุม และใช้มาตรการยึดทรัพย์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป