ระทึก!เพลิงไหม้ปั๊มน้ำมันที่กระนวนขอนแก่น เสียชีวิต 1รถบรรทุกเสียหาย 4 คัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมัน ขณะจอดเตรียมขนถ่ายน้ำมันเบนซินกว่า 40,000 ลิตรให้ปั้มน้ำมันที่ ต.หนองโก อ.กระนวนขอนแก่น ก่อนจะลุกไหม้อย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รถบรรทุกน้ำมันได้รับความเสียหาย 4 คัน ขณะที่สาเหตุต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียด จากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 4
วันนี้(2 ก.พ.) เวลา 09.40น.ที่บริเวณหลังสถานีบริการน้ำมัน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากศูนย์บิน237 ต้องนำรถดับเพลิงที่มีสารเคมีดับเพลิง มาดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถพ่วงบรรทุกน้ำมัน ขณะที่กำลังเกิดเพลิงลุกไหม้ อย่างรุนแรง เพื่อดับไฟที่ลุกไหม้รถบรรทุกน้ำมัน โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
หลังเพลิงสงบพบรถบรรทุกน้ำมันพ่วงจำนวน 2 คัน และรถบรรทุกน้ำมันขนาดได้รับความเสียหาย 4 คัน และยังพบร่างผู้เสียชีวิต อยู่บริเวณด้านรถล้อหลังตัวพ่วงรถบรรทุกที่เกิดเพลิงไหม้ 1 ราย
หลังเกิดเหตุนายคารม คำพิฑูรย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น, ขอนแก่น นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 6 ขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ นายอำเภอกระนวน, พ.ต.อ.สมยศ ศรีพระคุณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระนวน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่หลังสถานีบริการน้ำมันสุขสันต์ โดยเป็นคลังน้ำมัน เพื่อใช้ในการถ่ายเทน้ำมันไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง อ.กระนวน
เบื้องต้นรถพ่วงบรรทุกน้ำมันขนาด 40,000 ลิตร เป็นรถที่บรรทุกน้ำมันเบนซิน ได้มาจอดที่ลานจอด เพื่อเตรียมถ่ายเทน้ำมันไปยังรถบรรทุกน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร โดยมีคนงานของคลังน้ำมันกำลังปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร รวบ 4 คัน ได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้รอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 4 ได้มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ส่วนที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ซึ่งอยู่ห่างที่เกิดเหตุเพียง 200 เมตร ช่วงเกิดเหตุนักเรียน พร้อมคณะครูต่างตกใจกับเสียงระเบิดก่อนที่จะมีเพลิงลุกไหม้ พร้อมกับควันดำโพยพุ่งสูง และเป็นช่วงที่นักเรียนกำลังสอบโอเน็ตและเรียนตามปกติ นักเรียนต่างออกมาจากห้องเรียน ด้วยความตกใจ หลังเกิดเหตุนายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายวันศักดิ์ คำแหง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้เขาตรวจเยียมโดยมี นายวัชระ คงแสนคำ ผอ.ศรีกระนวนวิทยาคม พาตรวจภายในโรงอาหารและสถานที่ต่าง เนื่องจากไม่มีการอพยพนักเรียนแต่อย่างใด
นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า โดยจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ 500 เมตร ซึ่งไม่ส่งกระทบกับนักเรียนและคณะครู ส่วนในเรื่องที่มีข่าวแจ้งว่าเด็กนักเรียนได้พากันปิดเรียน ซึ่งตอนนี้โรงเรียนยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติ การสอบโอ-เน็ตก็ยังดำเนินการตามปกติ โดยจะมีผู้ปกครองที่ยังเป็นห่วงบุตรหลานหลังจากทราบเหตุการณ์ได้มาขอนุญาตพาบุตรหลานกลับบ้านก่อน โดยเป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะดำเนินการได้
จึงขอยืนยันว่าสถานการณ์ปกติ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเดิม ขอยืนยันว่าช่วงเกิดเหตุ ไม่ได้ส่งผลกระทบกับนักเรียนและคุณครูแต่อย่างใด มีปริมาณควันเข้ามาเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน.