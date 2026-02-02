เดือด “ทนายไพศาล” ผู้สมัคร สส.ระยอง ขึ้นโรงพักบ้านค่าย แจ้งจับ กกต.หลังชื่อตนเองหายจากบอร์ด

ระยอง –“ทนายไพศาล” ผู้สมัคร สส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นโรงพักบ้านค่าย แจ้งจับ กกต.หลังชื่อตนเองหายจากบอร์ดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ซ้ำมีใบหน้าผู้สมัครพรรคอื่นทับที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าใน จ.นนทบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความชื่อดังผู้สมัคร สส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท. พันตำรวจโท ธนวัฒน์ ธงนำทรัพย์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย หลังชื่อตนเองหายจากบอร์ดรายชื่อผู้สมัคร ซ้ำยังมีใบหน้าของผู้สมัครพรรคอื่นทับภาพใบหน้าของตนเอง เหตุเกิดที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ 52 บริเวณบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม จ.นนทบุรี
โดย ทนายไพศาล เผยว่าคดีนี้ตนเองจะทำให้เป็นคดีตัวอย่าง เพราะการเมืองควรสุจริต และเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ ซึ่งการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีมาตรา 157 ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ พ.ร.บ.ประกอบการเลือกตั้ง และในวันที่ 2 ก.พ.ยังจะเดินทางไปร้องทุกข์ต่อ กกต.อีกครั้ง
และหากภายในเวลา 30 วันหลังการเลือกตั้งแล้วคดีไม่คืบ ก็เตรียมที่ดำเนินการร่างสำเนาฟ้องตรงที่ศาลอาญาทุจริตกลาง และร้องทุกข์ต่อศาลปกครองด้วย” ทนายไพศาล กล่าว