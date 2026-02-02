สลด! ช้างป่าตกมัน ทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิต ที่วังน้ำเขียว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักผ่อนที่วังน้ำเขียว ตื่นเช้าเดินออกกำลังกาย กลับเจอช้างป่าออกมาหากินนอกเขต ปรี่เข้าทำร้ายใช้งวงจับฟาด ทั้งกระทืบซ้ำหลายครั้งเสียชีวิตคาที่ เจ้าหน้าที่เผยเป็นช้างที่กำลังตกมัน เคยทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตมาแล้ว 2 ศพ นักท่องเที่ยวรายนี้เป็นศพที่
3
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 05.30 น.วันนี้ (2 ก.พ.) ที่บริเวณลานกางเต็นท์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชญ.4 คลองปลากั้ง หมู่ที่ 16 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยนายจิรัฐชัย จิรพัฒน์บุญญาธร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/39 หมู่ที่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ได้มาท่องเที่ยวและกางเต็นท์นอนที่บริเวณดังกล่าว และตื่นขึ้นมาช่วงเช้าตรู่เพื่อเดินออกกำลังกาย
แต่ในขณะกำลังเดินอยู่นั้น ได้เผชิญหน้ากับพลายอ้อยหวาน ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ออกมาหากินนอกพื้นที่ ได้ตรงเข้ามาจิรัฐชัย ทำร้ายโดยใช้งวงจับฟาดและกระทืบซ้ำจนเสียชีวิต ห่างจากเต็นท์ที่กางนอน ประมาณ 20 เมตร โดยมีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ด้วยกันเห็นเหตุการณ์ แต่ไม่กล้าออกจากเต็นท์ไปช่วยเหลือ เพราะกลัวว่าจะถูกช้างทำร้าย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งขาติเขาใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังหมี อ.วังน้ำเขียว ได้มาที่เกิดเหตุ และขับไล่พลายอ้อยหวานออกจากที่เกิดเหตุ จากนั้น แพทย์โรงพยาบาลวังน้ำเขียว และหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดวังน้ำเขียว ได้เข้าตรวจสภาพศพ พบเลือดออกปากและจมูก แขนขาหัก ตามร่างกายมีบาดแผลทั่วร่าง
จาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่าพลายอ้อยหวานกำลังอยู่ระหว่างตกมัน และที่ผ่านมา เคยทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย และครั้งนี้เป็นรายที่ 3