ไฟไหม้โรงงานหลอมโฟมใน จ.ชลบุรี ทำควันไฟพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าโชคดีไม่มีบาดเจ็บ-เสียชีวิต

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ไฟไหม้โรงงานหลอมโฟมใน ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาทำกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้า พนักงานวิ่งหนีกระเจิง เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงนับสิบคันเข้าระงับเหตุโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 12.30น. วันนี้ (2 ก.พ.) ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานหลอมโฟม ในพื้นที่ ม. 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี จนส่งผลให้มีกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้า ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวน และนายฉัตรชัย อั้งลิ้ม นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมระดมรถน้ำดับเพลิงนับสิบคันเข้าระงับเหตุ
พบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณลานดินภายในโรงงานหลอมโฟม ที่มีกล่องโฟมจำนวนมาก และกำลังถูกไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำนานกว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด
จากการสอบถาม นายคำดี บัวใหญ่ อายุ 49 ปีพนักงานโรงงานทราบว่า ได้ยินเสียงระเบิดตูมสนั่นบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโรงงาน ก่อนจะเกิดสะเก็ดไฟหล่นลงใส่กล่องโฟมที่กองอยู่ด้านหลังจนไฟลุกท่วม เบื้องต้นพนักงานภายในโรงงานได้พยายามช่วยกันดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้าช่วยเหลือ และไล่พนักงานที่เหลือออกจากโรงงานจนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด รวมทั้งสอบปากคำพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย ส่วนมูลค่าความเสียหายต้องรอให้เจ้าของโรงงานเข้าตรวจสอบต่อไป