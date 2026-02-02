ผอ.กกต.กาญจนบุรี เผยเลือกตั้งล่วงหน้า กลุ่มผู้พิการ-ผู้สูงอายุใช้สิทธิครบ 100% ภาพรวมทั้งจังหวัด 88.84%

กาญจนบุรี – ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คึกคัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ที่มาใช้สิทธิครบ 100 เปอร์เซ็นต์
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ณ สนามเลือกตั้งกลางทั้ง 5 เขตของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
สำหรับผลการใช้สิทธิแยกตามเขตเลือกตั้ง พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิรวม 5,530 ราย มาใช้สิทธิ 4,965 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้ลงทะเบียน 2,533 ราย มาใช้สิทธิ 2,289 ราย เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ลงทะเบียน 1,232 ราย มาใช้สิทธิ 1,090 ราย เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้ลงทะเบียน 427 ราย มาใช้สิทธิ 371 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้ลงทะเบียน 1,166 ราย มาใช้สิทธิ 955 ราย รวมทั้งจังหวัดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 10,918 ราย มาใช้สิทธิ 9,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.84
ขณะที่การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์ พบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งรวม 30 ราย และมาใช้สิทธิครบทั้ง 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีทั้งหมด 13 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต มีประชากรสัญชาติไทย 816,132 คน และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 657,286 คน แบ่งเป็นชาย 320,249 คน และหญิง 337,037 คน มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,078 หน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อย่างแน่นอน