xs
xsm
sm
md
lg

“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี – บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ราชบุรี ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากทั้ง 6 พรรคต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงเต็มรูปแบบ ใช้หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์ รถซาเล้ง จักรยานยนต์ รวมถึงการเดินเท้าเข้าชุมชน ควบคู่การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ หวังช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนให้ได้มากที่สุด

ล่าสุดวันนี้( 2 ก.พ.) นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา อดีต ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 หมายเลข 4 ในนามพรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่อำเภอปากท่อ พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเอง และอบอุ่น โดยไฮไลต์การลงพื้นที่ครั้งนี้คือการนั่งรถซาเล้งสามล้อ พร้อมทีมงาน ตระเวนเข้าชุมชน ตลาด และเคาะประตูบ้าน รับฟังปัญหาประชาชนด้วยตนเอง

การลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ ต่างเข้ามาทักทาย ให้กำลังใจ พร้อมมอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณตลาดปากท่อ มีประชาชนมารอพบและพูดคุยจำนวนมาก สะท้อนความใกล้ชิดและความผูกพันระหว่างผู้สมัครกับชุมชน

นางบุญยิ่งขอแรงสนับสนุนจากประชาชน ภายใต้สโลแกน “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง ทำมากกว่าพูด” พร้อมชูนโยบายของพรรคกล้าธรรม อาทิ การเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การยกระดับการศึกษาและคุณภาพครู การดูแลให้นักเรียนมีงานทำ การผลักดันเมืองรองสู่เมืองหลักเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการจัดตั้งธนาคารประชาชนและสหกรณ์กลาง เพื่อรวมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และลดภาระดอกเบี้ย ตลอดจนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง โดยย้ำหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ตลอดการหาเสียง นางบุญยิ่งยังได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง โอบกอด และรับฟังปัญหาจากประชาชนอย่างใกล้ชิด สะท้อนภาพการเมืองที่เข้าถึงง่าย ไม่ห่างเหิน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากท่อเป็นอย่างดี

นางบุญยิ่งกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับ พร้อมย้ำว่า หากได้รับความไว้วางใจให้กลับไปทำหน้าที่ ส.ส. อีกครั้ง จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ตามหลัก “ทำมากกว่าพูด”

โดยระบุว่าที่ผ่านมาได้มีผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดราชบุรีอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการพัฒนาหลายโครงการ มูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน










“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น
“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น
“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น
“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น
“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น