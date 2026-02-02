“บุญยิ่ง’ นั่งซาเล้งลุยปากท่อ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำ “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง” ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น

ราชบุรี – บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ราชบุรี ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากทั้ง 6 พรรคต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงเต็มรูปแบบ ใช้หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์ รถซาเล้ง จักรยานยนต์ รวมถึงการเดินเท้าเข้าชุมชน ควบคู่การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ หวังช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนให้ได้มากที่สุด
ล่าสุดวันนี้( 2 ก.พ.) นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา อดีต ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 หมายเลข 4 ในนามพรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่อำเภอปากท่อ พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเอง และอบอุ่น โดยไฮไลต์การลงพื้นที่ครั้งนี้คือการนั่งรถซาเล้งสามล้อ พร้อมทีมงาน ตระเวนเข้าชุมชน ตลาด และเคาะประตูบ้าน รับฟังปัญหาประชาชนด้วยตนเอง
การลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ ต่างเข้ามาทักทาย ให้กำลังใจ พร้อมมอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณตลาดปากท่อ มีประชาชนมารอพบและพูดคุยจำนวนมาก สะท้อนความใกล้ชิดและความผูกพันระหว่างผู้สมัครกับชุมชน
นางบุญยิ่งขอแรงสนับสนุนจากประชาชน ภายใต้สโลแกน “มั่นใจคนเดิม กล้าคิดทำจริง ทำมากกว่าพูด” พร้อมชูนโยบายของพรรคกล้าธรรม อาทิ การเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การยกระดับการศึกษาและคุณภาพครู การดูแลให้นักเรียนมีงานทำ การผลักดันเมืองรองสู่เมืองหลักเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการจัดตั้งธนาคารประชาชนและสหกรณ์กลาง เพื่อรวมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และลดภาระดอกเบี้ย ตลอดจนการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง โดยย้ำหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ตลอดการหาเสียง นางบุญยิ่งยังได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง โอบกอด และรับฟังปัญหาจากประชาชนอย่างใกล้ชิด สะท้อนภาพการเมืองที่เข้าถึงง่าย ไม่ห่างเหิน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากท่อเป็นอย่างดี
นางบุญยิ่งกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับ พร้อมย้ำว่า หากได้รับความไว้วางใจให้กลับไปทำหน้าที่ ส.ส. อีกครั้ง จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ตามหลัก “ทำมากกว่าพูด”
โดยระบุว่าที่ผ่านมาได้มีผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดราชบุรีอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการพัฒนาหลายโครงการ มูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน