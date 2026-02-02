อุดรธานีเตรียมจัดงาน “เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 2569” 13–15 ก.พ.นี้

อุดรธานี-จังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดงาน “เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงปี 2569” เปิดประตูสู่การเรียนรู้และสัมผัสอารยธรรมโบราณอายุกว่า 5,000 ปี 13–15 กุมภาพันธ์นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และลานวัฒนธรรมบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2569” เปิดประตูสู่การเรียนรู้และสัมผัสอารยธรรมโบราณอายุกว่า 5,000 ปี ระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และลานวัฒนธรรมบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ภายในงานตลอด 3 วัน ผู้ร่วมงานจะได้ร่วมย้อนรอยอารยธรรมบ้านเชียง ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขบวนแห่วิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน, การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมชุด “ย้อนรอยบ้านเชียง มรดกโลกแห่งแรกของอุดรธานี” นำแสดงโดยน้องกระเต็น กุลปริยา ฆ้อนทอง รองอันดับ 1 Miss Face of Humanity 2024 รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเชียง ตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นการปั้นหม้อ เขียนสีลายบ้านเชียง การทำผ้าบาติก การทอผ้าและมัดหมี่ งานจักสาน และการทำอาหารพื้นบ้าน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมลงมือทำและรับของที่ระลึก “ชิ้นเดียวในโลก” กลับบ้าน ไฮไลต์กิจกรรม 13 กุมภาพันธ์ 2569 ขบวนแห่วิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียง การแสดงแสง สี เสียง “ย้อนรอยบ้านเชียงฯ” มินิคอนเสิร์ตจาก ศาล สานศิลป์ พร้อมกิจกรรม Workshop ภูมิปัญญาพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบ
14 กุมภาพันธ์ 2569 การแสดงหมอลำกลอนพื้นบ้าน ดนตรีสากลจาก วงเซอร์เพนท์ และการแสดงโปงลางจาก วงโปงลางนาคาคำชะโนด ควบคู่กิจกรรม Workshop งานหัตถศิลป์และอาหารท้องถิ่น และ 15 กุมภาพันธ์ 2569 การแสดงหมอลำกลอนพื้นบ้าน การแสดงโปงลางจาก วงโปงลางออนซอนหนองหาน และมินิคอนเสิร์ตจากป๋อมแป๋ม ไมค์ทองคำ และ รุ่ง นครพนม พร้อมกิจกรรม Workshop ส่งท้ายงาน
จังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสเสน่ห์อารยธรรมโบราณ เรียนรู้คุณค่ามรดกโลก และร่วมภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย ในงาน “เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2569” อย่างยิ่งใหญ่