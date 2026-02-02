หาเสียงเลือกตั้งอีสานตอนบน “เงิน” คือตัวแปรหลัก ทุนเทา-สแกมเมอร์ ทุ่มไม่อั้นอย่างต่ำตอนนี้หนึ่งใบเทา

กาฬสินธุ์ "กำนันหิต" นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ อดีต ส.ส.6 สมัย พรรคภูมิใจไทยแฉพฤติกรรมหาเสียงยุคปี 2569 สุดสกปรกสารพัดวิชามาร เรียกร้อง กกต.ลุยตรวจสอบและจับโกงเลือกตั้ง ล่าสุดสะพัด 12 จังหวัดอีสานตอนบนสู้ดุเดือด 67 เขต ทุนเทา-สแกมเมอร์ยอมทุ่มไม่อั้นลือหึ่งหัวละหนึ่งใบเทา
คาดเลือกตั้งครั้งนี้เงินสะพัดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท
ที่บ้านกุดสิมคุ้มใหม่ ต.กุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 (อดีต ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 สมัย) ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวกรณีการหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้าย ระบุว่าบรรยากาศการหาเสียงเต็มไปด้วยความสกปรกมีการใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตน พบว่าคู่แข่งสร้างสถานการณ์ ก่อกวนเวทีหาเสียง กล่าวหาใส่ร้ายสารพัด เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ไม่เหมือนกับการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อครั้งในอดีตที่จะมีการนำนโยบายมาปราศรัยเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้แทนของตนเอง
นายประเสริฐเปิดเผยว่า การหาเสียงในยุคนี้ผิดปกติไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่จะมีการนำนโยบายพรรคเข้ามาปราศรัยหาเสียงเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือก ส.ส.เพื่อมารับใช้ประชาชน แต่ทุกวันนี้การแข่งขันที่รุนแรง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตนพบว่ามีการสร้างข่าวเท็จเพื่อใส่ร้ายป้ายสี มีการทำลายป้ายหาเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 6 ที่ลงสมัครมีการส่งคนเข้ามาก่อกวนเพื่อสร้างสถานการณ์ จากนั้นก็จะมีการถ่ายคลิปออกข่าว จ้างยูทูบเบอร์ในจังหวัดขอนแก่นมานำเสนอข่าว ที่สุดแสนจะสกปรกกับสถานการณ์หาเสียงเลือกตั้งในขณะนี้
เมื่อการหาเสียงเลือกตั้งไม่ปกติ ใช้เทคนิค ใช้สื่อท้องถิ่นใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างหนัก โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งของตน มีการสร้างสถานการณ์ก่อกวนเวที รวมทั้งในสื่อออนไลน์ต่างๆ ใส่ร้ายสารพัด มีแม้กระทั่งอ้างว่ามีการสั่งการมาจากคนในเรือนจำ ให้จัดการโดยเด็ดขาด ทำให้มีความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ซึ่งการปราศรัยเท่าที่ดูไม่ค่อยนำนโยบายมานำเสนอเพื่อให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเท่าที่ควร มีแม้กระทั่งว่าการก่อกวนอาจต้องการให้เกิดการปะทะ แล้วนำเรื่องไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นมาทำคลิปออกยูทูบ (เพจข่าวสืบสวนไทย) กล่าวหาต่างๆ นานาของบุคคลคนนั้น
หากเป็นการหาเสียงปกติเวทีการแข่งขันจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะเวทีปราศรัยจะต้องให้เกียรติกัน ผู้ใดจะไปแสดงกิริยาไม่เหมาะสมแบบนี้ไม่ได้ แต่พบว่ามีการก่อกวนสารพัด ไปถ่ายคลิปวิดีโอ ตั้งแต่ยกเก้าอี้ลงจากรถ แล้วก็มีการนั่งฟังปราศรัยของบุคคลที่จะก่อกวน ก็จะตะโกนท้าทาย ใส่ร้ายกัน อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา “เช่นเมื่อเวทีพูดว่า เบอร์ 6 ก็จะตะโกนสวนไปว่า โกหก หรือ เบอร์ 6 ก็จะตะโกนต่อว่าสอบตก” เป็นต้น
เหตุการณ์นี้ทำให้ "เอฟซี" ที่ไปฟังการปราศรัยชกต่อยกัน ที่ข้อเท็จจริงเอฟซีก็ไปเตือนว่าถ้าไม่ชอบก็ให้กลับไปบ้านก็ได้หรือไม่ชอบก็ไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้ ..แต่ผู้ที่ชกต่อยมีเรื่องกับเอฟซีก็ออกมาท้าทายกันแล้วพูดท้าทายว่า ”นี่มันหลานกู ที่บ้านนาขามกูใหญ่สุด ใครจะออกไปจากบ้านนาขามนี้ไม่ได้ ..เท่าที่รู้คิดว่า “เอฟซี” คงจะไม่พอใจเลยมีการชกต่อยกัน ทีมงานก็ได้มาแยกตัวออก แต่ก็มีการนำเรื่องไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาต่างๆนานา ถือเป็นการใช้วิธีการที่สปกปรก แล้วใช้ยูทูบกล่าวหาใส่ร้ายเพื่อหวังให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกลียดชังตน
“ขณะนี้ได้เตรียมการให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีต่อ ”ยูทูบเบอร์เจ้าของเพจข่าวสืบสวนไทย“ แล้ว นอกจากนี้ก็ขอให้ กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ามาสืบสวนปัญหาการซื้อเสียงเนื่องจากในพื้นที่มีกระแสข่าวซื้อเสียงมากถึงหัวละ 1 พันบาทแล้ว” นายประเสริฐกล่าว
สำหรับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีสานตอนบน 12 จังหวัด รายงานแจ้งว่าทวีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วงโค้งสุดท้าย รายงานสถิติการเลือกตั้งในปี 2566 จากจำนวน 12 จังหวัดอีสานตอนบน มีเก้าอี้ ส.ส.จำนวน 67 เขต พรรคเพื่อไทยได้ 41 เขต พรรคภูมิใจไทยได้ 11 เขต พรรคก้าวไกล หรือพรรคประชาชน ได้ 5 เขต
ส่วนอีก 10 เขตจะเป็นพรรคเล็กเฉลี่ยกันไป ส่วนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 กระแสการเลือกตั้งได้พุ่งเป้าไปที่พรรคใหญ่ ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชน ขณะนี้จึงเกิดกระแสการซื้อเสียง ที่มีข่าวว่ากลุ่มทุนเทา สแกมเมอร์เริ่มซื้อเสียงกันแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ 100-500 บาท เป็นการปูพรม เจาะฐานคะแนน และในบางเขตเลือกตั้งพื้นที่ 12 จังหวัดอีสานตอนบนมีรายงานว่าทุนเทา สแกมเมอร์ทุ่มไม่อั้นเกิดกระแสข่าวสะพัดในหลายพื้นที่ถึงหัวละหนึ่งใบเทาเกือบทุกเขตเลือกตั้ง คาดว่าทั่วภาคอีสานตอนบนจะมีเงินสะพัดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทจากการเลือกตั้งครั้งนี้