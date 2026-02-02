ไฟไหม้กุฏิไม้โบราณศิลปะพม่า ในวัดเก่าแก่กลางเมืองลำปางวอดทั้งหลัง

ลำปาง - ชาวลำปางสุดสะเทือนใจ ไฟโหมลุกไหม้กุฏิไม้ศิลปะพม่าภายในวัดม่อนปู่ยักษ์กลางเมืองลำปางจนเสียหายทั้งหลัง ชี้มีอายุยาวนานกว่า 144 ปี ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ชาวบ้านได้ยินเสียงดังก่อนไฟไหม้และลุกลามหนักเพราะเป็นไม้เก่าที่เป็นเชื้อไฟอย่างดี
เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้ (2 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้กุฏิเก่าแก่ภายในวัดม่อนปู่ยักษ์ หรือวัดม่อนสัณฐาน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง หลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันนำน้ำเข้าไปสาดแต่ไฟได้โหมลุกไหม้อย่างหนักและมีกลุ่มควันคละคลุ้ง ทำให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 กู้ภัยสว่างนครลำปาง สมาคมกู้ภัยลำปาง ฯลฯ ได้ระดมรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุ ทำให้หลังจากฉีดพ่นน้ำได้นานประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และไม่ลุกลามไปยังอาคารอื่นๆ แต่กุฏิก็พังเสียหายทั้งหลัง
จากการสอบถามชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ข้างวัดทราบว่า เมื่อประมาณ 05.00 น. ขณะที่ยังหลับอยู่ปรากฏว่าได้มีเสียงคล้ายระเบิดดังมาจากบริเวณกุฏิดังกล่าว เมื่อสะดุ้งตื่นจึงออกไปดูก็พบว่าเกิดไฟไหม้แล้ว จึงได้เรียกชาวบ้านให้ช่วยกันดับไฟ แต่เนื่องจากกุฏิสร้างจากไม้ที่มีความเก่าแก่จึงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ต่อไป
สำหรับกุฏิวัดม่อนปู่ยักษ์ดังกล่าวเป็นกุฏิไม้ศิลปะพม่าซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 144 ปี จึงทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีความโดดเด่นและความสวยงาม ด้วยคุณค่าดังกล่าวจึงสร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ขณะที่ระหว่างเกิดไฟไหม้เจ้าอาวาสวัดซึ่งจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวอยู่ระหว่างเดินทางออกไปปฏิบัติศาสนกิจที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
ทั้งนี้ วัดม่อนปู่ยักษ์คาดว่ามีมาตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 24 ในช่วงปี พ.ศ. 2425 ถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง คือ กุฏิไม้ศิลปะพม่า วิหาร และอุโบสถศิลปะพม่าที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก โดยกุฏิไม้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก หันหน้าไปทางทิศใต้ มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องไม้ หลังคาเป็นจั่วซ้อนกันเป็นชั้นๆ ซุ้มส่วนเหนือทางเข้าออกแบบเป็นมณฑปรูปสี่เหลี่ยมยอดปราสาท บันไดทางขึ้นเป็นปูน ตกแต่งไม้แกะสลักแบบศิลปะพม่า ภายในประกอบด้วยพื้นที่เป็นโถงกลาง ด้านในคือที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนด้านข้างใช้เป็นที่จำวัดของพระสงฆ์