“ช่อ พรรณิการ์” นำคาราวานมนต์รักลูกทุ่งบุกอ่างทอง ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ย้ำประชาชนไม่ใช่ของใคร

อ่างทอง – “ช่อ พรรณิการ์ วานิช” แกนนำพรรคประชาชน นำคาราวานหาเสียง “มนต์รักลูกทุ่ง” ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ขอคะแนนเสียงช่วงโค้งสุดท้าย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น พร้อมย้ำไม่เชื่อว่าการเมืองบ้านใหญ่จะผูกขาดประชาชน ชี้ประชาชนไม่ใช่ของใคร และเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชน
วันนี้ (2 ก.พ.) นางสาวพรรณิการ์ วานิช นำคาราวานหาเสียง “มนต์รักลูกทุ่ง” ปราศรัยบริเวณวงเวียนอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชน และ นายธโนดม (หมอกาย) โสขุมา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขต 1 หมายเลข 2 โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังการปราศรัย พร้อมขอถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศคึกคักและอบอุ่น
นางสาวพรรณิการ์ กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ไม่เชื่อว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่จะสามารถผูกขาดประชาชนได้ เพราะประชาชนไม่ใช่ของใคร พร้อมระบุว่าคาราวานคันนี้จะพาพรรคประชาชนเดินทางไปให้ถึง 150 เสียง เพื่อจัดตั้งรัฐบาล และเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนทุกคน
จากนั้น คาราวานพรรคประชาชน “มนต์รักลูกทุ่ง” ได้เดินทางไปปราศรัยต่อที่บริเวณหน้าแวนทุกเจริญ อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครเขต 2 นายสาโรจน์ (ลุงเปี๊ยก) ฉ่ำจิตร หมายเลข 1 ก่อนเดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าร้านทีวีเชอร์วิส อำเภอสามโก้ ปราศรัยขอคะแนนเสียงช่วงโค้งสุดท้ายให้กับผู้สมัครและพรรคประชาชน
ทั้งนี้ แกนนำและผู้สมัครได้ร่วมกันเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อใช้เสียงของตนเองร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น ก่อนคาราวานจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี