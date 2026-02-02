ระทึก!คนร้ายหนีหมายจับคดียาเสพติด รัวยิงใส่ตำรวจบึงสามพันบาดเจ็บ 2 นาย

เพชรบูรณ์ - ปิดซอยกล่อมกันสุดระทึก..คนร้ายหนีหมายจับคดียาเสพติด ซ่อนตัวบนตึกไม่ยอมมอบตัว-รัวยิงใส่ตำรวจบึงสามพันที่พาญาติกล่อม จนตร.เจ็บ 2 นาย จนค่ำถึงยอมวางอาวุธ
เกิดเหตุคนร้ายหนีหมายจับคดียาเสพติด หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านของตนเอง ซอยตลาดเกษม หมู่ที่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และได้มีการยิงปืนข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวนหลายนัด จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เมื่อบ่ายวันที่ 1 ก.พ.69 ที่ผ่านมา
เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ พบจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทราบชื่อคนร้ายคือนายต่อ(นามสมมุติ) ซ่อนตัวอยู่บนชั้น 3 กำลังใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นระยะๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกันไม่ให้ประชาชนเข้ามาซอยดังกล่าว เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายจากปืนของคนร้าย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ภรรยา และญาติๆ ของนายต่อ โทรศัพท์ กล่อมให้มอบตัว และขึ้นไปเจรจา แต่นายต่อ ก็ยังไม่ยอมมอบตัว ยังคงยิงปืนใส่ตำรวจเป็นระยะๆ และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกสะเก็ดกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เบื้องต้นคาดว่า ผู้ต้องหามีอาวุธปืน ประมาณ 3 กระบอก
ชุดเจรจาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บึงสามพันภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ประมุข ปิ่นปลื้มจิตต์ ผกก.สภ.บึงสามพัน ได้พยายามพูดจาเกลี้ยกล่อม จนกระทั่งเวลา 18.30 น. นายต่อ จึงยอมวางอาวุธและมอบตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขึ้นไปคุมตัวลงมา และนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.บึงสามพัน กอนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที