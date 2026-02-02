โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จัดใหญ่“Valentine' s Memories of Love Corcert” ย้อนยุคเพลงดังปี 60

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “โรงแรมเคปราชา ศรีราชา” จัดเต็มวันแห่งความรัก เอาใจคอเพลงดังยุค 60-70 “Valentine' s Memories of Love Corcert” เนรมิตรพื้นที่หวนคืนบรรยากาศผับดังย่านศาลาแดง “That's it” พร้อมทัพนักร้องคุณภาพ 14 ก.พ.นี้
น.ส.สุดาวดี ฤกษ์สุจริต ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี เผยถึงสถานการณ์การเข้าพักตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 ว่า มีทิศทางสดใสขึ้นเรื่อยๆ จากการเข้ามาของกลุ่มนักกอล์ฟชาวเกาหลีและกรุ๊ประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ ที่นิยมเข้าพักในเมืองศรีราชามากขึ้น จากจุดขายด้านความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การมีห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม สวนสาธารณะ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและทางบกที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอยู่ใจกลางเมือง
นอกจากนั้นทางโรงแรมฯ ยังมีกลุ่มผู้เข้าพักแบบลองสเตย์มากเกือบ 100 ห้อง หรือคิดเป็น 80% ของจำนวนห้องพักนับตังแต่ต้นปีที่ผ่านมา แม้กลุ่มผู้เข้าพักชาวญี่ปุ่นในเมืองศรีราชา จะมีอัตราลดลงจากภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ยังคงเหลือกลุ่มผู้เข้าพักแบบรายวันอีกจำนวนหนึ่ง
“แต่หากเปรียบเทียบเรื่องการเข้าพักของโรงแรมกับช่วง 2ปีก่อนต้องบอกว่าลดลง แต่หากเทียบกับระหว่างช่วงเดียวของปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเรามีอัตราการเข้าพักมากขึ้นประมาณ 20-30% ดังนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้บริการของโรงแรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ เราจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมในช่วงวันวาเลนไทน์ที่พิเศษกว่าทุกปีเพื่อให้บรรดาคู่รักและผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงย้อนยุค โดยเฉพาะเพลงสากลในอดีตยุค 1960- 1970 ให้ได้ดื่มด่ำเพลงดังอย่างเต็มที่อีกครั้ง”
โดยงานดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Valentine 's Memories of Love Corcert” ที่จะจำลองบรรยากาศภายในงานให้ได้ระลึกถึงผับดังในอดีตย่านศาลาแดง อย่าง“That 's it” ที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง จากเครื่องดนตรีชัดเยี่ยม รวมทั้งคุณภาพของศิลปินที่จะมาร่วมงานซึ่งในครั้งนี้ยังมี “น้องสตาร์” โกลเด้นซอง เข้าร่วมขับกล่อมเสียงเพลงดังในอดีต อาทิ Wonderful Tonight , Lover moon ,YMCA, Dancing Queen ,Puff, The Magic Dragon ฯลฯ
“ ในครั้งนี้เราได้เชิญเหล่าศิลปินที่กลับมาร้องเพลงร่วมกันในงาน Reunion That 's it ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีก่อนให้เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่ศรีราชา และหากได้รับการตอบรับที่ดีก็อาจจะจัดได้บ่อยขึ้นซึ่งในครั้งนี้เราจะใช้ชื่อว่า Valentine' s Night with That 's it singer ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ก.พ.2569 ในราคาบัตรละ 2,000 บาท ซึ่งคอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 -23.30 น. ”
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ยังบอกอีกว่าภายในงานนอกจากจะมีอาหารให้รับประทานพร้อมเครื่องดื่มแล้ว ผู้ที่มาเป็นกรุ๊ปยังสามารถซื้อบัตรเข้าชมแบบโต๊ะตั้งแต่ราคาโต๊ะละ 15,000 12,000 และ 8.000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางโรงแรมได้เริ่มเปิดขายบัตรแล้วและได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 344288
“ ในวันนั้นบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากเพราะศิลปินจะเล่นเพลงรักหวานและเพลงดังในอดีตแบบ Nonstop จึงอยากชวนชาวศรีราชา ร่วมชมคอนเสิร์ตที่ไม่เคยจัดในศรีราชามาก่อนและยังเป็นความแปลกใหม่ที่เราอยากนำความสุขมาให้ชาวศรีราชาในวันแห่งความรัก”
ซึ่งรูปแบบของงานนอกจากจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบย้อนยุค 1960 -1970 แล้วทางโรงแรมยังจัดมุมโฟโตบูธ ให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพร่วมกัน และยังมีซุ้มอาหารขึ้นชื่อของทางโรงแรม รวมทั้งกูรูเรื่องไวน์ ที่จะมาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อไวน์ในราคาพิเศษภายในงานอีกด้วย