SUN รุกตลาดอาหารพร้อมทาน เปิดตัว2สินค้าใหม่“มันฝรั่งคลุกชีส-ขนมข้าวโพด”เจาะกลุ่มวัยรุ่น–วัยทำงาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นนำ เดินหน้าขยายตลาดอาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) ในประเทศ เปิดตัว 2 สินค้าใหม่ “มันฝรั่งคลุกชีส” และ “ขนมข้าวโพด” ภายใต้แบรนด์ KC เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเจาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน พร้อมขยายฐานลูกค้าและเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
นายวณิชชา ณ ลำปาง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ KC ในตลาดภายในประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่ที่สอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญกับ ความอร่อย คุณภาพ ความสะดวก และคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะกับไลฟ์สไตล์การเรียน การทำงาน และการพักผ่อนในชีวิตประจำวัน
สำหรับสินค้าใหม่ทั้ง 2 รายการนั้น “มันฝรั่งคลุกชีส” ผลิตจากมันฝรั่งคัดสรรพิเศษ ผสานชีสคุณภาพพรีเมียม ให้รสชาติกลมกล่อม เข้มข้น อิ่มอร่อยในถ้วยเดียว ส่วน “ขนมข้าวโพด” ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ขนมไทยดั้งเดิม ผลิตจากข้าวโพดหวาน ผสมแป้งที่ลงตัว ห่อด้วยกาบข้าวโพดและนึ่งจนสุก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติละมุน รับประทานง่าย
โดยการเปิดตัวสินค้าใหม่นี้ สะท้อนจุดแข็งของ SUN ในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูง มาพัฒนาเป็นสินค้าอาหารพร้อมทานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยสินค้าทั้ง 2 รายการจะวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 เป็นต้นไป