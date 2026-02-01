สุดโหดเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศหนุ่มรัสเซียแยกร่างฝังดินเขตหนองปรือ จ.ชลบุรี คาดปมล้างหนี้-ยาเสพติด

ศูนย์ข่าวศรีราชา -สุดโหดฆ่าหั่นศพหนุ่มรัสเซียแยกร่างฝังดิน ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แม่ปิดลัดฟ้าแจ้งความตำรวจช่วยตามหาลูกหลังหายตัวนาน 23 วัน ล่าสุด ตร.รวบเพื่อนสัญชาติเดียวกันต้องสงสัยลงมือสังหาร คาดปมฆ่าล้างหนี้-ยาเสพติด
จากกรณี นายมิคาอิล เอเมเลียนอฟ อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จนทำให้ นางโอลก้า ลาซาเบนโก้ อายุ 51 ปี ผู้เป็นแม่ ต้องบินลัดฟ้าจากประเทศรัสเซีย มายังประเทศไทย เพื่อเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยตามหาตัว ลูกชาย เพราะหวั่นว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี
เนื่องจากก่อนหน้าที่จะหายตัวไป ลูกชาย ได้ถูกเพื่อนสัญชาติเดียวกันส่งข้อความข่มขู่ให้ใช้หนี้ เป็นเงินจำนวนกว่า 120,000 ดอลล่า หรือ ประมาณ 3.7 ล้านบาท จึงได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 1 ก.พ. ) พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี ได้นำกำลังชุดสืบสวนทั้งในส่วนของโรงพักหนองปรือ และกองกำกับการสืบสวนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เกาะรอย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัว เพื่อตามหาผู้สูญหาย
กระทั่งพบร่าง นายมิคาอิล เอเมเลียนอฟ ในสภาพถูกฆ่าหั่นศพแยกร่างฝังดินทั้งหมด 5 จุด ที่บริเวณริมบ่อน้ำ ภายในซอยพัฒนาการ 4 ม. 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งหลังพบร่าง พล.ต.ต.พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี จึงพร้อมด้วยพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ , ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี (พฐ.) และแพทย์เวร ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบในทันที
โดยพบที่เกิดเหตุเป็นที่ดินรกร้างเนื้อที่ประมาณ 10 โร่ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตคาดว่าน่าจะถูกฆ่าหั่นศพแยกชิ้นส่วนมาจากที่อื่น ก่อนนำมาฝังดินรวม5 จุด และแต่ละจุดจะห่างกันประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งเจ้าที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบและชันสูตรศพ เนื่องจากบางจุดชิ้นส่วนศพถูกห่อด้วยถุงดำ บางจุดถูกห่อด้วยเสื้อ โดยเสื้อผ้าที่พบบนร่างเป็นชุดเดียวกับที่ผู้เสียชีวิตสวมใส่ในวันสุดท้ายก่อนจะหายตัวไปนานกว่า 23 วัน
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว โดยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ และอยู่ในระหว่างควบคุมตัวมาทำการสอบสวนที่ สภ.หนองปรือ
ส่วนปมสังหารโหดคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าล้างหนี้ โดยมีหลักฐานเป็นแชทข้อความข่มขู่เรื่องเงิน 1.2 แสนดอลลาร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด (เฮโรอีน) ซึ่งในแชทดังกล่าวยังระบุข้อความว่า หากไม่นำมาคืนจะนำอวัยวะไปขาย ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป