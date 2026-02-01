คลิปเสียงเขย่ากาญจนบุรี! ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ ถูกโยงเสียงสนทนานักการเมือง

กาญจนบุรี – ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย แจ้งความเอาผิดคลิปเสียงคล้ายตนหลุดโซเชียล ขณะเลือกตั้งล่วงหน้าเขต 2 ท่าม่วงเกิดกระแสวิจารณ์บอร์ดผู้สมัคร มีธงชาติมาติดและไม่มีรายชื่อผู้สมัคร พรรคประชาชน
วันนี้ (1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคลิปสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งมีเสียงคล้ายนักการเมืองระดับชาติสนทนากับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยสังคมส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าเสียงในคลิปดังกล่าวคล้ายกับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เขต 5
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำคลิปเสียงคล้ายตนไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยให้เหตุผลว่า ถูกใส่ร้ายและไม่ได้กล่าวถ้อยคำตามที่ปรากฏในคลิปแต่อย่างใด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่า มีผู้ถูกแจ้งความดำเนินคดีประมาณ 2–3 ราย แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าดำเนินคดีในข้อหาใดบ้าง
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งใช้หอประชุมอำเภอท่าม่วงเป็นสถานที่เลือกตั้ง พบว่ามีประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อ นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) หมายเลข 6 เขต 2 ได้นำภาพบอร์ดติดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ซึ่งมีการติดธงชาติไทยไว้บริเวณมุมขวาบน และไม่มีรายชื่อของตน ปรากฏอยู่ มาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมดังกล่าว
ต่อมา เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ได้โพสต์เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า อำเภอท่าม่วง ไม่มีการติดบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส. เขต 2 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ระบุว่า ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง 1 รายเท่านั้น