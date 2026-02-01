เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าบุรีรัมย์ ใช้สิทธินับหมื่นคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บุรีรัมย์ - การเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ทั้งนอกและในเขตเลือกตั้ง จ.ที่บุรีรัมย์ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง รวมกว่า 9,126 คน เป็นไปอย่างคึกคัก ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน แห่ใช้สิทธิคับคั่งตั้งแต่ก่อนเปิดหีบลงคะแนน ขณะ กตต.เผย จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ (1 ก.พ.69) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้า ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งจังหวัด ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ของจังวัดบุรีรัมย์ ปรากฏว่า ประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ตื่นตัวจำนวนมากทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อลำดับที่ตั้งแต่เช้า เพื่อลงทะเบียนรอใช้สิทธิเลือกตั้งในเวลา 08.00 น.ที่เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งใช้หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจังหวัด ของ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด รวมทั้งข้าราชการ ตำรวจ ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดกันอย่างคึกคัก
โดยประชาชนบางรายมารอตั้งแต่เวลา 7.00 น. ก่อนที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียง ในเวลา 8.00 น. โดยได้จัดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจังหวัด ออกเป็น 6 หน่วยเลือกตั้ง ตามรายภูมิภาคที่แจ้งลงทะเบียนไว้ รวมทั้งในหน่วยที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้งอื่นๆ ก็คึกคึกเช่นกัน
ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ทั้ง 10 เขต มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เพียง 98 คน ทำให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด รวมทั้งข้าราชการ ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำชับและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสอดส่องพฤติกรรมการ ที่อาจจะมีขนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งการห้ามหาเสียง ณ บริเวณที่เลือกตั้งกลางและบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง และไม่ให้มีการจำหน่าย จ่ายแจกและจัดเลี้ยงสุราในวันเลือกตั้ง ล่วงหน้า ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในและนอกเขตจังหวัด สามารถลงคะแนนได้ ตามลำดับที่ลงทะเบียนใช้สิทธิไว้ ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ อส.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กรรมการประจำหน่วย รด.จิตอาสา กกต. คอยให้คำแนะนำผู้มาใช้สิทธิ ก่อนจะเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง
สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 9,126 คน แยกเป็น ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 9,028 คน และมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 98 คน โดยเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 2,758 คน เขตเลือกตั้งที่ 10 จำนวน 1,766 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 1,210 คน ซึ่งในการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิจะต้องออกมาใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิไว้ หากไม่ไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้ จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้อีก
ด้าน นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการติดตามการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจังหวัด ที่บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ มาเข้าคิวรับบัตรเลือกตั้งกันอย่างคัก ซึ่งก็มี กรรมการประจำหน่วย รด.จิตอสาสา กกต. คอยให้คำแนะนำผู้มาใช้สิทธิ ก่อนจะเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันกระกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย