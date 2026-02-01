แจกฉ่ำใบสั่งเกือบ 200ใบ แว้นซิ่งกลุ่ม “ทุเรียนนนท์ ก้านยาว” จัดทริปเที่ยวหาดนางรำส่วนใหญ่แต่งรถผิดกฏจราจร

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตร.สัตหีบ สนธิกำลังหน่วยงานทหารเรือ ตำรวจทางหลวง ตั้งด่านกวนขันวินัยจราจรหลังได้ข่าวกลุ่มแว้นซิ่ง “ทุเรียนนนท์ ก้านยาว” จัดทริปเที่ยวหาดนางรำ ชวนกลุ่มแว้นทั่วประเทศเข้าร่วม สุดท้ายได้แจกฉ่ำใบสั่งเกือบ 200 ใบเหตุส่วนใหญ่แต่งรถผิดกฏจราจร เสียค่าปรับแล้วให้รวมตัวทำกิจกรรมได้ภายใต้การดูแลของทหาร
จากกรณีที่ กลุ่มนักบิดรถจักรยานยนต์สองล้อ ใช้เฟสบุ๊ก “ ทุเรียนนนท์ ก้านยาว ” ที่มีผู้ติดตามมากถึง 5.6 แสนราย ได้โพสต์เชิญชวนเหล่านักบิดจากทั่วประเทศ รวมตัวกันเที่ยวทริปทะเลปีละครั้งในวันที่ 1 ก.พ.2569 โดยมีจุดหมายปลายทาง ณ ชายหาดนางรำ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยมีการคาดการณ์กันว่า จะมีเหล่านักบิดจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคันนั้น
วันนี้ ( 1 ก.พ.) พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.สัตหีบ จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.พัฒนนันท์ สมนวล สารวัตรควบคุมงานจราจร นํากำลังตํารวจจราจร สายตรวจ สนธิกําลังร่วมตํารวจทางหลวงสัตหีบ และหน่วยงานจากกองทัพเรือ ทําการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจร บนถนนขาเข้าสายการท่าเรือสัตหีบ ปากทางเข้าชุมชนบ้านช่องแสมสาร ตั้งแต่ช่วง 09.00 น. 13.00 น.
โดยพบว่ามีรถจักรยานยนต์หลายร้อยคันจากหลายกลุ่มรถซิ่ง 2 ล้อ ที่ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 100 – 300 ซีซี. ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งทุกคันจะถูกต้อนให้เข้าด่านตรวจแต่ยังมีรถจักรยานยนต์บางคัน ที่เมื่อเห็นด่านตรวจแล้วหันหัวเลี้ยวรถย้อนศรหนี เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้าด่านตรวจจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดตามกฏหมายจราจร อาทิ ใบขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย เอกสารเล่มรถ การต่อภาษี การดัดแปลงสภาพ ท่อส่งเสียงดัง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่รถที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนมีการดัดแปลงสภาพทั้ง แต่งซิ่ง แต่งสวย ท่อดัง
เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ทําการออกใบสั่งให้กับผู้ขับขี่เพื่อนำไปเสียค่าปรับ โดยมีจำนวนผู้กระทําผิดกฎจราจรไปประมาณ 200 คัน จากนั้นจึงปล่อยให้ได้ท่องเที่ยวภายในหาดนางรําได้ตามปกติ ส่วนรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือไม่มีเอกสารยืนยัน จะถูกตรวจยึดไปตรวจสอบยังที่พัก
อย่างไรก็ตาม ทริปเที่ยวทะเลของกลุ่มรถ 2 ล้อที่มีการรวมตัวกันบริเวณชายหาดนางรำนั้น หน่วยงานกองทัพเรือ โดย การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดกําลังทหารเรือ เข้าอํานวยความสะดวก ดูแลด้านการจราจร และจัดพื้นที่ให้มีการจอดรถจักรยานยนต์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับผู้คนที่เดินทางเข้ามาพักผ่อน และยังดูแลให้กิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย