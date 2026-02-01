(คลิป)ชี้อยากได้ผู้นำเด็ดเดี่ยว! ทหารชายแดนศรีสะเกษหลายพันนายหลั่งไหลเลือกตั้งล่วงหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ต้องเฝ้าระวัง

ศรีสะเกษ- ชี้อยากได้ผู้นำเด็ดเดี่ยว แก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารชายแดนด้านศรีสะเกษ หลายพันนาย หลั่งไหลใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ ท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวัง หลังเมื่อ 30 ม.ค. ทหารเขมรยิงลูกระเบิด M 79 มายังพื้นที่ภูผาเหล็ก และ พลาญหิน 8 ก้อน ทหารไทยได้ตอบโต้ตามมาตรการ
วันนี้ ( 1 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งกลาง สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.นอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างคึกคัก และเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทหาร เดินทางมาเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ออกเป็น 14 ชุด โดยเป็นการเลือกตั้งนอกเขต 13 ชุด และในเขตเลือกตั้ง 1 ชุด เพื่อรับรองจำนวนเจ้าหน้าที่ทหาร หลายพันนาย ทั้งจากพื้นที่ ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราขธานี ที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้
สิบตำรวจตรี ศิวาวุธ ศิลาจันทร์ ผอ.การเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 เปิดเผยว่า วันนี้เป็นเลือกตั้งล่วงหน้า โดยเขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 7,691 คน (นอกเขต) และ 12 คน (ในเขต) โดยได้มีการจัดกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 14 ชุด (นอกเขต 13 ชุด) แต่ละชุดรองรับผู้ใช้สิทธิประมาณ 300-700 คน ซึ่งผู้มาใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นทหารประมาณ 90% และพลเรือนประมาณ 10%
โดยมีการประสานงานกับฝ่ายทหารเรื่องการแจ้งทะเบียนรถและสังกัด รวมถึงการจัดสรรเวลาการมาใช้สิทธิให้เป็นเวลา เพื่อไม่ให้มาพร้อมกัน จะได้มีแออัด ทั้งนี้ทหารที่มาใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นทหารแนวหน้า หน้าแนวทั้งหมด จากพื้นที่ภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ ตลอดแนว อ.น้ำยืน ขึ้นจนถึงด้านอำเภอขุนหาญ
สิบตำรวจตรี ศิวาวุธ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้มาใช้สิทธิแล้วประมาณ 50% หรือประมาณ 3,000 กว่าคน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 17.00 น. ซึ่งการจัดการ หรือ การบริกหารจัดการหน่วยเลือกตั้งแบ่งตามจังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิจำนวนมาก เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี จะจัดเป็นหน่วยเดียว ซึ่งแต่ละหน่วยจะสามารถบริการจัดการผู้มาใช้สิทธิไม่เกิน 700 คน
สิบตำรวจตรี ศิวาวุธ กล่าวอีกว่า ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในช่วงยังอยู่ในการเฝ้าระวัง เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ยิงลูกระเบิด M 79 มายังพื้นที่ภูผาเหล็ก และ พลาญหิน 8 ก้อน ทหารได้ตอบโต้ตามมาตรการ และทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบสถานการณ์ ให้รอฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น และเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหากมีคำสั่ง
ด้าน พลทหาร เอกศักดิ์ ศรีโคตร ทหารที่อยู่หน้าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ส่วนตัวอยากจะได้ผู้นำที่ดีๆ เข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ชายแดน อยากให้ผู้นำเข้ามาจัดการศัตรูที่เข้ามารุกลามพื้นที่ไทยอย่างเด็ดขาด ไม่ให้เข้ามารุกลานพื้นที่ชายแดนเราได้ และอยากให้ผู้นำคนใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบริเวณหน้าแนวชายแดนให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามารุกล้ำเขตแดนได้
ขณะที่ พลทหาร เมธี คชเดช ทหารที่อยู่หน้าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า ส่วนตัวอยากได้ผู้นำที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา อยากให้ช่วยเสริมและสร้างความแข็งแรงของบังเกอร์ตามแนวชายแดน เพราะตอนนี้หลายจุดยังขาดแคลนบังเกอร์ที่แข็งแรกอยู่มาก นอกจากนี้อยากจะได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาชายแดนและมีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของชายแดน