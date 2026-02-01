xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุรินทร์ -ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์แห่ตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก ขณะประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่เลี่ยงไปใช้สิทธิลงคะแนนกันช่วงบ่ายแทน



วันนี้ (1 ก.พ. 69) เวลา 08.00 น. ที่หอประชุม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติ ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.สุรินทร์ พบว่าหลังเปิดหีบเลือกตั้ง กำลังพลทหารจากหลายหน่วยที่มาประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.และเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างยาวเหยียด และคึกคักเป็นอย่างยิ่ง


ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้ง ตั้งแต่เช้า เมื่อพบเจ้าหน้าที่ทหารเข้าแถวจำนวนมาก บางคนก็ไปเข้าแถวร่วมด้วยเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ส่วนใหญ่จะกลับมาเลือกตั้งช่วงบ่ายอีกครั้ง รอให้จำนวนกำลังพลทหารเบาบางลงไปกว่านี้


นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นาย อ.กาบเชิง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.สุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวนมาก เนื่องจากผู้มีสิทธิเป็นทหารในพื้นที่และประชาชนบางส่วนที่ได้ลงทะเบียนไว้รวม 1,343 คน โดยทหารมารอใช้สิทธิตั้งแต่ 7 โมงเช้า เบื้องต้นเราจะมีแอปพลิเคชันของ กตต.ที่เราสามารถเข้าไปตรวจรายชื่อว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ เรามีสามหน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยก็จะแยกเป็นจังหวัด เมื่อตรวจในแอปฯ แล้วก็จะรู้ลำดับเข้าไปใช้สิทธิ ข้างนอกจึงไม่มีบัญชีรายชื่อติดให้ตรวจสอบ ใช้ระบบแอปฯ ของ กกต.ในมือถือก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้น ปัญหามีอย่างเดียวคือมาพร้อมกันทีเดียวจำนวนมาก เพราะทหารหลายหน่วยมาพร้อมกันมารถคันเดียวกัน

ส่วนผู้มีสิทธิที่เป็นประชาชนน่าจะมาในช่วงบ่าย ช่วงเช้าจะเป็นทหารส่วนใหญ่ ประชาชนที่มาเช้าพบทหารจำนวนมากก็พากันกลับ เสียสละให้ทหารใช้สิทธิก่อน จะมาช่วงบ่ายอีกครั้ง เหตุการณ์โดยรวมปกติดี















(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก
(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก
(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก
(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก
(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น