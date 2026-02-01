(คลิป)ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์ ตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก

สุรินทร์ -ทหารปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์แห่ตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก ขณะประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่เลี่ยงไปใช้สิทธิลงคะแนนกันช่วงบ่ายแทน
วันนี้ (1 ก.พ. 69) เวลา 08.00 น. ที่หอประชุม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติ ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.สุรินทร์ พบว่าหลังเปิดหีบเลือกตั้ง กำลังพลทหารจากหลายหน่วยที่มาประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.และเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างยาวเหยียด และคึกคักเป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้ง ตั้งแต่เช้า เมื่อพบเจ้าหน้าที่ทหารเข้าแถวจำนวนมาก บางคนก็ไปเข้าแถวร่วมด้วยเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ส่วนใหญ่จะกลับมาเลือกตั้งช่วงบ่ายอีกครั้ง รอให้จำนวนกำลังพลทหารเบาบางลงไปกว่านี้
นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นาย อ.กาบเชิง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.สุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวนมาก เนื่องจากผู้มีสิทธิเป็นทหารในพื้นที่และประชาชนบางส่วนที่ได้ลงทะเบียนไว้รวม 1,343 คน โดยทหารมารอใช้สิทธิตั้งแต่ 7 โมงเช้า เบื้องต้นเราจะมีแอปพลิเคชันของ กตต.ที่เราสามารถเข้าไปตรวจรายชื่อว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ เรามีสามหน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยก็จะแยกเป็นจังหวัด เมื่อตรวจในแอปฯ แล้วก็จะรู้ลำดับเข้าไปใช้สิทธิ ข้างนอกจึงไม่มีบัญชีรายชื่อติดให้ตรวจสอบ ใช้ระบบแอปฯ ของ กกต.ในมือถือก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้น ปัญหามีอย่างเดียวคือมาพร้อมกันทีเดียวจำนวนมาก เพราะทหารหลายหน่วยมาพร้อมกันมารถคันเดียวกัน
ส่วนผู้มีสิทธิที่เป็นประชาชนน่าจะมาในช่วงบ่าย ช่วงเช้าจะเป็นทหารส่วนใหญ่ ประชาชนที่มาเช้าพบทหารจำนวนมากก็พากันกลับ เสียสละให้ทหารใช้สิทธิก่อน จะมาช่วงบ่ายอีกครั้ง เหตุการณ์โดยรวมปกติดี