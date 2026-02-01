สลดพบแล้ว! เด็กหญิง 6 ขวบจมน้ำปิงตั้งแต่ 29 มกราฯ ลอยติดกอไผ่ไกล 3 กม.-โดนสัตว์แทะใบหน้า/แขนซ้ายหาย

กำแพงเพชร - เศร้าสลดร่ำไห้กันระงม..พบแล้วร่างเด็กหญิง 6 ขวบ
ลงเล่นน้ำริมเขื่อนเรียงหินริมปิง ก่อนถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปตั้งแต่เย็นวันที่ 29 มกราฯ เจอลอยติดกอไผ่ริมตลิ่งห่างจุดเกิดเหตุ 3 กิโลเมตร สภาพถูกสัตว์กัดแทะใบหน้า-แขนซ้ายหาย
กรณีวงจรปิดบริเวณเขื่อนเรียงหินริมน้ำปิง ม.3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จับภาพขณะสองเด็กหญิง วัย 6 ขวบลงเล่นน้ำ และถูกกระแสน้ำพัดจมหายทั้งคู่ ชายอายุ 23 ปี ที่นั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งกระโดดลงไปคว้ามือช่วยเด็กไว้ได้ 1 คน ส่วนอีกคนจมหายไปตั้งแต่เย็นวันที่ 29 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุนักประดาน้ำ-กู้ภัยได้ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวที่เฝ้ารอให้เจอร่างของเด็กหญิง 6 ขวบ ทั้งนี้ได้ทำทุกวิถีทางในการตามหา โดยได้ขอให้ร่างทรงในพื้นที่สื่อสารตามหาว่าอยู่จุดใด และเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยร่างทรงได้ทักว่ามีผีพรายน้ำไม่ยอมให้ร่างเด็กลอยขึ้น และอีกไม่นานก็จะปล่อยให้เจอ
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.20 น. วันนี้ (1 ก.พ. 69) นายรัชชานนท์ สัตยะคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านท่าพุทรา และ ชรบ.หมู่บ้าน ได้ล่องเรือค้นหาห่างจากจุดที่เด็กหญิง 6 ขวบตกน้ำไป 3 กิโลเมตร พบร่างของเด็กหญิงติดอยู่บริเวณกอไผ่ริมตลิ่งหน้าป่ายูคาลิปตัส ม.6 ต.คลองขลุง จึงได้แจ้งอาสากู้ภัยนำเรือและอุปกรณ์ตัดกอไผ่ ก่อนนำร่างขึ้นฝั่ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรโรงพยาบาลคลองขลุงได้เข้าชันสูตรพลิกศพพบว่าบริเวณศีรษะ-ใบหน้าของเด็กหญิงมีรอยถูกสัตว์กัดกิน ส่วนแขนด้านซ้ายนั้นหายไป คาดว่าจะถูกกัดกินไปด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการห่อศพและบรรจุโลงเตรียมส่งญาติให้ดำเนินการทางศาสนา ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของแม่และครอบครัวเด็กหญิงที่มารอเคลื่อนย้ายศพ
นายรัชชานนท์ สัตยะคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านท่าพุทรา เล่าว่า หลังจากที่ออกล่องเรือหากันหลายวันผ่านไปกว่า 60 ชั่วโมง ก็ได้มาพบร่างของเด็กหญิงวัยหกขวบนอนหงายลอยติดอยู่บริเวณกอไผ่ริมตลิ่ง ซึ่งก็ส่งกลิ่นแล้ว และมีสัตว์น้ำเริ่มกัดกินศพ จึงได้รีบแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนำขึ้นฝั่ง