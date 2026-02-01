ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอุดรฯ เยอะเกินคาด กกต.แจงชัดเหตุแยกวันประชามติ ย้ำทำตามกรอบกฎหมาย

อุดรธานี - ผอ.กกต.อุดรฯ เผยภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เปิดหีบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคักกว่าที่คาด โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนและเดินทางมาใช้สิทธิจำนวนมาก รวมถึงกำลังพลจากกองทัพที่ทยอยเข้าคูหาอย่างสม่ำเสมอ
น.ส.สมิหรา เดชะอังกูร ผอ.กกต.ระบุว่า จังหวัดอุดรธานีมีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโรงเรียนเทศบาล 6 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้ามากที่สุดกว่า 6,000 คน รองลงมาคือเขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัว มีผู้ลงทะเบียนกว่า 2,000 คน ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีการบริหารจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในด้านการจัดการหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความรวดเร็ว โดยเปิดให้ประชาชนตรวจสอบลำดับที่และหน่วยเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างเท่าเทียมและไม่เกิดความล่าช้า
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ผอ.กกต.อุดรธานี ชี้แจงว่า หลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการขนส่งบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวด ส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อคัดแยก ก่อนจัดส่งกลับไปยังจังหวัดปลายทางต่าง ๆ เพื่อเตรียมการนับคะแนนพร้อมกันในวันเลือกตั้งจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์
สำหรับประเด็นที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยเรื่องการไม่จัดการออกเสียงประชามติล่วงหน้าควบคู่กับการเลือกตั้งล่วงหน้า ผอ.กกต.ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า เป็นข้อจำกัดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า “ไม่มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้า” ส่งผลให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติจะต้องไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริงเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้
ขณะเดียวกัน กกต.เตรียมเดินหน้าโค้งสุดท้าย จัดกิจกรรมรณรงค์ขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยในวันเลือกตั้งจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้มีสิทธิจะได้รับบัตรลงคะแนนรวม 3 ใบ ประกอบด้วย บัตรเลือกตั้ง ส.ส. 2 ใบ และบัตรออกเสียงประชามติ 1 ใบ
ผอ.กกต.อุดรธานีฝากเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปทำหน้าที่พลเมืองในวันดังกล่าว โดยย้ำว่าใช้เวลาเพียง 2-3 นาที แต่มีความหมายต่อการกำหนดทิศทางประเทศ ทั้งในมิติการเมืองและการตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านการออกเสียงประชามติ