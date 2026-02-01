ชลบุรี มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากถึง175,806 คน พบปัญหาผู้สมัครบางพรรคไม่มีรูปโชว์

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรีคึกคักไม่แพ้ที่อื่นๆ โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากถึง 175,806 คน จน กกต.ต้องจัดจุดลงคะแนนมากถึง 11 จุด พบปัญหาผู้สมัครบางพรรคต้องนำภาพมาติดหน้าคูหาเหตุไม่มีภาพและข้อมูลโชว์ในหน่วยเลือกตั้ง
วันนี้ ( 1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าใน จ.ชลบุรี ซึ่ง กกต.ชลบุรี ได้จัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 11 จุดกระจายทั่วจังหวัดเพื่อรองรับจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตเลืและในเขตเลือกตั้งมากถึง 175,806 คน ว่าเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์มากถึงสุดคือ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่ง กกต.ได้นำเต็นท์มาตั้งบริการครบทุกจังหวัด ซึ่งจุดนี้เป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่มีผู้ขอใช้สิทธิ์มากถึง 34,001 คน
ขณะที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้นำเอาอุปกรณ์ เช่นหีบลงคะแนน ป้าย รายชื่อ และอื่นๆ มาวางกันตั้งแต่ช่วง 06.00 น.และเมื่อถึงเวลา 08.00 น. ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์ก็ปรากฏว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่มีผู้มาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด
นายนรพนธ์ เสียงเพราะ ชาว จ.สระแก้ว บอกว่าตนเองได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกลงประชามติเนื่องจากได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันแรกที่มีการประกาศ และก็ไม่เข้าใจในการประชาสัมพันธ์ในการใช้สิทธิ์ลงประชามติ จึงทำให้รู้สึกเสียดายที่อดลงประชามติในครั้งนี้
พร้อมขอฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้ช่วยแก้กฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ปากท้องประชาชน เพื่อให้ประชาชนอยู่กินดี โดย หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาจะเป็นความหวังที่ดีกว่าเดิม
ส่วนความผิดพลาดของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ พบว่าที่หน่วยเลือกตั้งนอกเขต จ.ลำปาง ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคประขาชน เขต1 หมายเลข8 ไม่มีชื่อ รูปภาพ และข้อมูลแนะนำตัวติดอยู่ที่บอร์ด จนทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ถึงขึ้นถ่ายคลิป แชร์ในโซเชียล กระทั่ง กกต .ประจำจังหวัด ต้องนำรูปภาพและข้อมูลมาติดตั้งแต่ในเวลา 09.00 น.