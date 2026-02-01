หัวใจประชาธิปไตย ! “คุณตาประดับ” วัยเฉียด 100 ปี ถือไม้เท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเพชรบุรี

เพชรบุรี – ชื่นชมชายชราวัยใกล้ 100 ปี ยึดมั่นสิทธิพลเมือง ถือไม้เท้าเข้าคูหาเลือกตั้งล่วงหน้า สะท้อนพลังประชาธิปไตยไร้ข้อจำกัดด้านวัย
วันนี้ (1 ก.พ.) ที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีภาพความประทับใจเกิดขึ้น เมื่อ “คุณตาประดับ” ชายสูงวัยอายุเกือบ 100 ปี เดินทางมาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง
เมื่อ นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง พบเห็นคุณตาประดับเดินทางมาถึง จึงได้เข้าไปทักทายและช่วยพยุง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อจนถึงการหย่อนบัตรลงหีบ เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย
จากการสอบถามทราบว่า คุณตาประดับเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ 2 เดือน จะมีอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์ แม้สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แต่ยังยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงให้ลูกหลานพาเดินทางมาลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าสภา
ภาพของคุณตาที่ค่อยๆ เดินเข้าสู่คูหาเลือกตั้ง สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารอใช้สิทธิเป็นอย่างมาก และสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย