นักรบแนวหน้ากองพล ร.9 ตบเท้าใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า กาญจนบุรีคึกคัก ผอ.กกต.คาดวันจริงคนใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 80%

กาญจนบุรี – นักรบแนวหน้ากองพล ร.9 ตบเท้าใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า กาญจนบุรีคึกคัก ตั้งแต่ก่อนถึงเวลาประกาศเปิดหีบเลือกตั้ง ผอ.กกต.คาดวันจริงคนใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 80%
วันนี้ ( 1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ ที่อาคารสโมสรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนถึงเวลาประกาศเปิดหีบเลือกตั้ง
โดยมีประชาชนทั่วไป รวมถึงกำลังพลทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 พร้อมใจกันเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยกำลังพลจากกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและลำดับการเข้าคูหาอย่างเป็นระบบ โดยมี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี และนายขวัญชัย จังธนสมบัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 2 ร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,532 คน ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอท่าม่วง พบว่ามีผู้ลงทะเบียนเพียง 1 คนเท่านั้น เป็นประชาชนจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยยังคงปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนจนกว่าจะปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์รวมประมาณหนึ่งหมื่นคนเศษ โดยสถานที่อาคารสโมสรอำเภอท่าม่วงเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 คาดว่าพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง
ในส่วนของเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สมัคร สส. เข้ามาบ้างแล้ว แต่ขอสงวนรายละเอียดไว้เป็นความลับ พร้อมขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและสื่อมวลชน หากพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเสียง สามารถแจ้งต่อสำนักงาน กกต.จังหวัดกาญจนบุรีได้ทันที โดย กกต.จะปกปิดชื่อผู้แจ้งเป็นความลับ และหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ผู้แจ้งจะได้รับเงินรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน 1 ล้านบาท
เมื่อถามถึงสถานการณ์การแข่งขันทางการเมืองในทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า ได้ประสานการทำงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิด โดยภาพรวมเป็นการแข่งขันที่มีสีสันมากกว่าความรุนแรง ผู้สมัครแต่ละเขตมีการขับเคี่ยวกันอย่างสูสี และคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายหลังปิดหีบในคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,078 หน่วย และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 657,286 คน