เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ภาคกลาง หลายจังหวัด เพชรบุรี–นครปฐม–อยุธยา–อ่างทอง ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์แน่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาคกลาง - บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง  เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของผู้บริหารระดับจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

เพชรบุรีคึกคัก รองผู้ว่าฯ นำทีมใช้สิทธิ์ ยอดลงทะเบียนทะลุ 9 พันราย

ที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ภายหลังการใช้สิทธิ์ รองผู้ว่าฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับให้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและการจัดระเบียบแถวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมียอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งกว่า 9,000 คน โดยเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้ง 9,135 คน และในเขตเลือกตั้ง 90 คน ซึ่งบรรยากาศการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนถึงเวลา 17.00 น.

ผู้ว่าฯ นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งล่วงหน้า เชิญชวนใช้สิทธิ์ 8 ก.พ.นี้

นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสมยศ บุญทาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

ผู้ว่าฯ นครปฐม กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.

สำหรับจังหวัดนครปฐม มีเขตเลือกตั้ง 6 เขต หน่วยเลือกตั้งรวม 1,274 หน่วย และมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 38,365 คน

อยุธยาคนแห่ใช้สิทธิ์กว่า 2 หมื่น รองผู้ว่าฯ ชี้จัดสถานที่เหมาะสม

ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่หอประชุมพระพิรุณโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้า

นางพุทธิพร พลอยผักแว่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ตรวจความเรียบร้อย พร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วย โดยระบุว่าการจัดสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสม กว้างขวาง มีเครื่องปรับอากาศและพื้นที่จอดรถเพียงพอ

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ารวม 27,565 คน ใน 5 เขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนนอกเขตสูงถึง 14,397 คน

อ่างทองหลากหลายอารมณ์ บางส่วนผิดหวัง อดใช้สิทธิ์ประชามติล่วงหน้า

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี อำเภอโพธิ์ทอง และโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิ อำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ทั้งในและนอกเขตจังหวัด ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ กกต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และอาสาสมัคร

อย่างไรก็ตาม พบว่าประชาชนบางส่วนแสดงความรู้สึกผิดหวัง หลังทราบว่าไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ ต้องกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้เป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เท่านั้น ส่วนการออกเสียงประชามติ ต้องไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งใหญ่

สำหรับจังหวัดอ่างทอง มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งรวมกว่า 2,800 คน และในเขตเลือกตั้ง 55 คน














