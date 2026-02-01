เลือกตั้งล่วงหน้าโคราชคึกคัก ปชช. 4 หมื่นแห่ใช้สิทธิ กกต.เผยร้องผู้สมัครฯทำผิดกม.เลือกตั้งแล้ว 2 เรื่อง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เลือกตั้งล่วงหน้าโคราชคึกคัก ประชาชนแห่ใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าจากที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดกว่า 4 หมื่นคน ด้าน ผอ.กกต.จังหวัด เผย โคราชร้องผู้สมัครทำผิดกม.เลือกตั้งแล้ว 2 เรื่อง การใส่ร้าย และจ้างคนไปฟังปราศรัย ยัน กกต.ตั้งรางวัลแจ้งเบาะแสนำจับผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสูง 1 ล้าน ได้รับทันที หลังสิ้นสุดขั้นตอนกฎหมาย
วันนี้ ( 1 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศ การออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนถึงวันเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งล่วงหน้า ค่อนข้างคึกคักโดยในช่วงเช้าก่อนเปิดหีบได้มีประชาชน เดินทางมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชเพื่อมารอเข้าไปใช้สิทธิในเวลา 08:00 น. ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้นั้นส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่เป็นผู้ใช้สิทธิล่วงหน้าครั้งแรกที่มาลงทะเบียนและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้
โดยจังหวัดนครราชสีมานั้นมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 40,000 คน โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช นั้นมีผู้ลงทะเบียนมาใช้สิทธิจำนวน 20,202 คน
นางสาวพิชญ์นาฏ จัดการ อายุ 19 ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของตนเอง ซึ่งการออกมาใช้สิทธิครั้งนี้ตนคาดหวังว่าคะแนนเสียงที่ตัวเองลงให้นั้นจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศได้
ทางด้าน นางสาวปิยะนาฏ กลางพนม ผอ.สนง.กกต. ประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชและอีก 15 เขต ช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามฝากไปถึงประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอยากให้ออกมาใช้สิทธิก่อนเวลา 17:00 น. เพราะถ้าไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ต้องแจ้งสาเหตุของการไม่สามารถมาใช้สิทธิได้เพื่อที่จะรักษาสิทธิต่างๆ เอาไว้
ส่วนเรื่องการร้องเรียนกล่าวหาว่า มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ที่ผ่านมามี 2 เรื่อง คือเรื่องการใส่ร้ายและการจ้างคนไปฟังการปราศรัย ซึ่ง กกต.จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเรื่องให้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไปดำเนินการสืบสวนหาพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ กกต.จังหวัด ได้แต่งตั้งชุดสืบสวนและชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 16 เขตแล้ว
จึงขอฝากให้พี่น้องประชาชนหากพบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งให้แจ้งเบาะแสมายัง กกต.ประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 16 เขตได้ทันทีหรือแจ้งสายด่วน กกต.1444 โดย กกต. มีรางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสสูงถึง 1 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายเงินรางวัลได้เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของกฎหมาย นางสาวปิยะนาฏ กล่าวในตอนท้าย