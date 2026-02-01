ผู้ว่าฯ ลพบุรี นุ่งโจงแต่งไทยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ชูอัตลักษณ์ละโว้ธานี โปรโมตงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ

ลพบุรี - ผู้ว่าฯ ลพบุรี สร้างสีสันสนามเลือกตั้งล่วงหน้า สส. ปี 2569 นุ่งโจงกระเบนแต่งไทยใช้สิทธิ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร พร้อมตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งนอกเขต ควบคู่ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 วันที่ 13–22 ก.พ.นี้
วันนี้ ( 1 ก.พ.) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ล่วงหน้า ในจังหวัดลพบุรีเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี
วันนี้ ( 1 ก.พ.) ภายหลังเปิดหีบเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง โดยสร้างความสนใจให้กับประชาชนที่มารอใช้สิทธิ ด้วยการนุ่งโจงกระเบนแต่งกายชุดไทย ตามแคมเปญ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569
การแต่งกายดังกล่าวสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเมืองละโว้ธานี และการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสสำคัญของชาวลพบุรี
ภายหลังใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี (กกต.) ได้ร่วมกันเดินตรวจเยี่ยมตามคูหาเลือกตั้งต่าง ๆ เพื่อสังเกตการณ์ความเรียบร้อย โดยกำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยและการจราจรรอบพื้นที่เลือกตั้ง
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าว่า หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดลพบุรีมีประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ทำงานต่างถิ่นที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าเดินทางมาใช้สิทธิอย่างหนาแน่น โดย กกต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 17.00 น.
“การเลือกตั้งถือเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด ซึ่งภาพรวมของจังหวัดลพบุรีวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย” ผู้ว่าฯ ลพบุรี กล่าว
สำหรับจังหวัดลพบุรี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจำนวน 12,359 คน ลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 75 คน และลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตเลือกตั้งจำนวน 6,534 คน
ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมเพรียงกัน