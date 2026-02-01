ทหารชายแดนไทย-เขมรเกือบ 3,000 คน ตบเท้าเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก

อุบลราชธานี-ทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย - ขมร ทยอยเดินทางเข้าคูหาลงคะแนนเลือก สส.ล่วงหน้าในหน่วยเลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภอเดชอุดมคึกคักเกือบ 3,000 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 11 หอประชุมอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้ามีทหารจากต่างจังหวัดเข้ามาประการที่ชายแดนไทย กัมพูชา อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และ อำเภอบุณฑริก ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 3,000 คน ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละหน่วยจัดรถรับส่งกำลังพลจากฐานปฏิบัติการลงมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
นายปัญญาปกร วิรักขะโม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หน่วยเลือกตั้งกลางหอประชุมอำเภอ เดชอุดม มีผู้ที่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือในเขตเลือกตั้งเขต 11 มีผู้มาลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 18 คน และมีผู้ขอลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 3,092 คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการอำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอบุณฑริก และมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัด โดยมาจาก จังหวัดบุรีรัมย์ กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ
นายปัญญาปกร กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ จะได้รับบัตรเพียง 2 ใบ คือบัตรสีเขียว เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัตรสีชมพู แบบบัญชีรายชื่อ ส่วนบัตรสีเหลืองที่เป็นบัตรลงประชามติจะไม่ได้รับ แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะมีหน่วยเลือกตั้งการออกเสียงลงประชามติอีก 1 หน่วย เรียกว่าหน่วยเลือกตั้งกลางออกเสียงประชามติ ให้ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าในเขต 11 มาใช้สิทธิ์อีกครั้ง
ขณะที่ทหารจากจังหวัดกาญจนบุรีรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ได้มาประจำการที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ 3 เดือนแล้ว การรับรู้ข้อมูลของผู้สมัคร ไม่มีปัญหา เนื่องจากว่าผู้สมัครเป็นบุคคลในพื้นที่ รู้จักตัวและเห็นกันมาโดยตลอด ในการเลือกครั้งนี้ ตนมองที่ตัวบุคคลที่เวลาประชาชนมีปัญหาสามารถเข้าถึงและช่วยแก้ปัญหาได้
ส่วนในเรื่องของนโยบาย เป็นเรื่องเชิงลึก ซึ่งที่ผ่านมาทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ตนเอง ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องดังกล่าว ส่วนเรื่องประเด็นของชายแดน ส่วนตัวเองมองว่า ในพื้นที่สามารถดูแลได้