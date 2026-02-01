xs
รวบคาหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า สาวเชียงรายหนีคดีฉ้อโกง 4ล้านมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่ระยอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- ตำรวจสอบสวนกลาง ตามรวบสาวเชียงรายวัย 40 ปี คาหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าใน จ.ระยอง หลังหลบหนีคดีฉ้อโกงกองทุนหมู่บ้านกว่า 4 ล้านบาท มาใช้สิทธิ์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ( 1 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำหมายศาลจังหวัดเชียงราย เข้าจับกุมสาวชาวเชียงรายวัย 40 ปีซึ่งหลบหนีคดีฉ้อโกงเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เขต 2 ที่หน่วยเลือกกลางโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมืองระยอง

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เข้ามาดักรอหญิงรายดังกล่าวที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ 26 ภาคเหนือ ก่อนจะปล่อยให้หญิงรายดังกล่าวเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนแล้วเสร็จ และเมื่อเดินออกมาจากหน่วยเลือกตั้ง จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมแจ้งข้อหาฉ้อโกงเงินกองทุนหมู่บ้าน 4 ล้านบาท

จากนั้นได้นำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่ สภ.เมืองระยอง ก่อนจะนำตัวเข้ากรุงเทพฯ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย.








