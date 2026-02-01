ทหารชายแดนตราดตบเท้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ายันสถานการณ์ยังปกติแต่ต้องเฝ้าระวังเข้ม

ตราด – บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง จ.ตราด เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและกำลังพลทหารเรือ แห่ใช้สิทธิ์แต่เช้า ยันสถานการณ์ชายแดนยังปกติแต่ต้องเฝ้าระวังเข้ม
วันนี้ ( 1 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้า ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดให้มีการหย่อนบัตร ว่าคึกคักตั้งแต่เช้าเพราะนอกจากจะมีประชาชนจากหลากหลายภาคส่วนมาลงคะแนนแล้ว ยังมีข้าราชการ พนักงานเอกชนและเหล่าทหารแนวหน้า เดินทางมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ
สำหรับการจัดสถานที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แบ่งพื้นที่ 8 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต : จำนวน 3,333 คน เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จำนวน 65 คน
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ กลุ่มทหารนาวิกโยธินและกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่ จ.ตราด ในยุทธการตราดปราบปรปักษ์ เมื่อช่วงเดือน ธ.ค.2568 ที่รวมกลุ่มกันเดินทางมาใช้สิทธิ์ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญจนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิ์ในวัน ที่ 8 ก.พ.นี้ได้
ตัวแทนนายทหารรายหนึ่งบอกว่า แม้สถานการณ์แนวชายแดนขณะนี้จะยังคงเป็นปกติ แต่ด้วยภารกิจการเฝ้าระวังพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังพล ต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาลงคะแนนตลอดทั้งวันในวันนี้ ส่วนทหารที่มีภูมิลำเนาใน จ.ตราด อยู่แล้วจะมีการแบ่งกำลังอีกส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งจริง
ทั้งนี้ นอกจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์แล้วยังมีกลุ่ม ลูกเสือ กกต. และ นักศึกษาวิชาทหาร (รด. จิตอาสา กกต.) คอยทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ตรวจสอบรายชื่อ และให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ ทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย
นายเกรียงไกร ปัญญาพงษ์ธร ประธานกรรมการเลือกตั้ง จ.ตราดและนายอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ทั้งในเขตและนอกเขต มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสองอย่างรวม 3,333 คน ซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคัก และยังไม่มีปัญหาแต่ประการใด
โดย คณะกรรมการเลือกตั้งจ.ตราดพอใจกับการมาใช้สิทธิในวันนี้มาก รวมทั้งในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ก็มั่นใจว่า ชาวตราดจะเดินทางมาใช้สิทธิจำนวนมากเช่นกัน และการออกเสียงประชามติเห็นชอบและไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญนั้นก็มีความพร้อมแล้วเช่นกัน โดยยังไม่พบว่ามีปัญหาในด้านการซื้อสิทธิขายเสียง แต่ประการใด