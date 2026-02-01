คนเชียงใหม่-ตจว.คึกคักออกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ยอดลงทะเบียนกว่า9.1หมื่นคน

เชียงใหม่-ชาวเชียงใหม่และต่างจังหวัดคึกคักออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า มีผู้ลงทะเบียนกว่า 91,000 คน เพื่อใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งที่กระจายทั่วจังหวัด 21 จุด
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(1ก.พ.69) ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า บรรยากาศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิสูงถึง 50,170 คน ทำให้มีการเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรอใช้สิทธิตั้งแต่เช้า ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้ากระจายไปตามเขตต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21 จุด เพื่อรองรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจำนวน 91,249 คน
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,354,271 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 26,788 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต มีผู้สมัครทั้งสิ้น 106 คน จาก 57 พรรคการเมือง และมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดรวม 2,789 หน่วย ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2569 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึงร้อยละ 83 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งในปี 2566 ที่มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 81.98 พร้อมทั้งตั้งเป้าลดจำนวนบัตรเสียให้เหลือเพียงร้อยละ 3 จากเดิมที่เคยมีบัตรเสียร้อยละ 4 ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว