ผู้ว่าฯชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าใน อ.บางละมุง ประชาชนขอใช้สิทธิ์มากถึง 2.3หมื่นคน

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ผู้ว่าฯชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า อ.บางละมุง จ. ชลบุรี ที่มีผู้ล่วงทะเบียนล่วงหน้ามากถึง 23,000 คน พบปัญหาประชาชนยังสับสนหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองต้องไปใช้สิทธิ์ เหตุจัดจุดลงคะแนน 2 ที่ ด้าน นอภ.เร่งแก้ปัญหาจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
วันนี้ ( 1 ก.พ.) นายนริศ นิรามัยวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งใช้สถานที่ภายในโรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เป็นที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร” นายอำเภอบางละมุง ประธาน กกต.เขต 8 นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ
ขณะที่บรรยากาศโดยรวมพบว่าการจราจรในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งค่อนข้างติดขัด เนื่องจากมีประชาชนที่ได้ล่วงทะเบียนล่วงหน้าพากันเดินทางเข้ามาหย่อนบัตรเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ในฐานะ ประธาน กกต.เขต 8 จังหวัดชลบุรี เผยถึงภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเช้าว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างหนาแน่น ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่เปิดหีบ และในช่วงสายปริมาณผู้มาใช้สิทธิ์ได้เริ่มเบาบางลง
โดยในเขต อ.บางละมุง หรือเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.ชลบุรี มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ประมาณ 23,000 คน แบ่งพื้นที่การลงคะแนนออกเป็น 2 จุดคือบริเวณอาคารโดม 2 โรงเรียนบางละมุง และอาคารโดมโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ซึ่งการเลือกตั้งแบ่งเป็นทั้งหมด 43 ชุด ชุดละ 500 คน ไล่เรียงตามภาคและจังหวัด
“ สำหรับปัญหาอุปสรรคในช่วงเช้า เนื่องจากเราแบ่งพื้นที่เป็น 2 โรงเรียน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าตัวเองลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 หรือโรงเรียนบางละมุง จึงอาจทำให้เดินหลงไปอีกโรงเรียนหนึ่งจนเสียเวลา ซึ่งเราก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยตรวจสอบและให้คำแนะนำตามจุดต่างๆ หรือศูนย์อำนวยการที่ท่านสามารถสอบถามได้”
พร้อมกันนี้ นายอำเภอบางละมุง ยังฝากเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันเลือกตั้งจริง ที่จะมีในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. นี้ เพื่อเลือกผู้แทนที่ท่านต้องการให้มาทำงานเป็นตัวแทนของประชาชนได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มเปิดหีบ และปิดหีบเวลา 17.00 น.