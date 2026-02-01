ผู้ใช้สิทธิ์ข้องใจไม่หายทำไมไม่ให้ลงประชามติพร้อมเลือก สส.ล่วงหน้า

อุดรธานี - บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. จังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงตรวจหน่วยเลือกตั้งเขต 1 กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นกลาง ดูแลผู้สูงอายุ–ผู้พิการ พร้อมเผยยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 1.28 หมื่นราย ขณะที่ประชาชนสะท้อนปัญหาความแออัด และตั้งคำถามความเป็นธรรมกรณีไม่เปิดให้ลงประชามติล่วงหน้า
วันนี้( 1 ก.พ.)บรรยากาศการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สส. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางประชาชนที่ทยอยออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ
นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 07.55 น. เพื่อติดตามความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ การรับบัตรเลือกตั้ง การจัดระเบียบแถวเพื่อลดความแออัด ตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของหีบบัตรเลือกตั้ง โดยเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
นายณฐพล เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดอุดรธานีดำเนินไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง เฝ้าระวังการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง และขอเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ออกมาใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนปิดหีบในเวลา 17.00 น.
“สิ่งที่กำชับเป็นพิเศษคือความเป็นกลาง เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสและตรวจสอบได้” รองผู้ว่าฯ กล่าว
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 ระบุว่า จังหวัดอุดรธานีมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารวม 12,805 ราย โดยเกือบทั้งหมดเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 12,710 ราย สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีในการเพิ่มการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
เมื่อจำแนกตามเขตเลือกตั้ง พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาล 6 มียอดผู้ลงทะเบียนสูงสุด จำนวน 6,793 ราย แบ่งเป็นนอกเขต 6,746 ราย และในเขต 47 ราย รองลงมาคือ เขตเลือกตั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลหนองบัว) จำนวน 2,688 ราย เขตเลือกตั้งที่ 7 (อำเภอกุมภวาปี) จำนวน 734 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 10 (อำเภอบ้านผือ) จำนวน 586 ราย
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งละ 1 นาย เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งวัน โดยจนถึงช่วงเช้ายังไม่พบรายงานเหตุผิดปกติหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าฯ ยอมรับว่า จังหวัดอุดรธานียังต้องเร่งกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง หลังสถิติการเลือกตั้งครั้งก่อนพบว่า อุดรธานีมีอัตราผู้ออกมาใช้สิทธิอยู่ในลำดับที่ 76 ของประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและผู้มีสิทธิในวันเลือกตั้งจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ
ขณะที่ประชาชนบางส่วนสะท้อนปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
นางรุ่งรัตน์ อายุ 58 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตัดสินใจมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากในวันเลือกตั้งจริงต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยยอมรับว่าพบปัญหาเล็กน้อยจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิที่มากกว่าคาด ประกอบกับมีหลายหน่วยเลือกตั้ง ทำให้เกิดความแออัดในบางช่วง
นางรุ่งรัตน์ ยังตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นธรรมของกฎหมายเลือกตั้ง โดยระบุว่า แม้จะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และเลือกพรรคการเมืองล่วงหน้าได้ แต่กลับไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ
“การกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ เท่ากับทำให้เสียงของประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลงประชามติหายไป หรือคะแนนเสียงตกน้ำโดยปริยาย” คุณรุ่งรัตน์ กล่าว
ด้านนางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงว่า การออกเสียงประชามติเป็นไปตามข้อจำกัดของกฎหมาย ซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีการลงประชามติล่วงหน้าได้ ดังนั้นประชาชนที่ประสงค์จะออกเสียงประชามติจะต้องมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริงเท่านั้น
ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีเขียวและสีชมพู) และบัตรออกเสียงประชามติ (บัตรสีเหลือง)
“อยากให้ทุกคนทำหน้าที่พลเมืองที่มีคุณภาพ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในคราวเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาเพียง 2–3 นาทีเท่านั้น หากไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดก็สามารถกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ แต่อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ เพื่อร่วมกำหนดอนาคตประเทศไปด้วยกัน"