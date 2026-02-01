พรึบ ทหารแนวหน้า แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สระแก้ว- พรึบ ทหารแนวหน้าแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในหน่วยเลือกตั้ง อ.อรัญประเทศ พร้อมประชาชนที่ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการส่งผลบรรยกาศคึกคักแต่เช้า โดย จ.สระแก้ว มีผู้ขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเกือบ 1 หมื่นคน
วันนี้ ( 1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ว่าคึกคักตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้ง อ.อรัญประเทศ ซึ่งบรรดาเหล่าทหารแนวหน้าต่างพากันออกมาใช้สิทธิ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ารวมเกือบ 1 หมื่นคน
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดสระแก้ว ได้จัดสถานที่รองรับการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีผู้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์รวมเกือบ 10,000 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ใช้หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นสถานที่หย่อนบัตรลงคะแน และมีผู้แจ้งใช้สิทธิ์จำนวน 3,340 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 จัดที่หอประชุมที่ว่าการ อ.วัฒนานคร มีผู้แจ้งใช้สิทธิ์ 2,930 คน มีผู้สมัคร 9 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 ใช้หอประชุมที่ว่าการ อ.อรัญประเทศ มีผู้แจ้งใช้สิทธิ์มากที่สุด จำนวน 4,863 คน และมีผู้สมัคร 8 คน
ทั้งนี้ภาพรวมการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ์ เพื่อนำไปรวมกับการนับคะแนนในวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 ก.พ.2569 ทันที