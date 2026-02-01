ประชาชนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านครปฐมคึกคัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นครปฐม – บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตจังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง
วันนี้( 1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ และซุ้มจริยธรรม องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
สำหรับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 12,601 คน และในเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 คน นับเป็นหนึ่งในเขตเลือกตั้งที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดนครปฐม มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 37,380 คน และในเขตเลือกตั้ง จำนวน 985 คน รวมทั้งสิ้น 38,365 คน
ทั้งนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและสุจริต
ด้านประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างแสดงความเห็นว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันเลือกตั้งจริงได้ โดยหนึ่งในผู้มาใช้สิทธิ์ คือ น.ส.ทิตินันท์ จึงจะดี อายุ 18 ปี ประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายฐาปกรณ์ สมรรถพลรมย์ อายุ 63 ปี ประชาชนจากจังหวัดยะลา ต่างเห็นตรงกันว่าการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนในการร่วมกำหนดอนาคตของประเทศ