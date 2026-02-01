รอดู 3 กุมภาฯ ใครจะมาวัดใหญ่! ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลกรับปากสาบานไม่ซื้อเสียงหน้า “พระพุทธชินราช”

พิษณุโลก - สมาคมสื่อฯ จัดเวทีดีเบต ผู้สมัคร ส.ส.7 พรรคการเมืองเข้าร่วม นัดสาบานไม่ซื้อเสียงต่อหน้าพระพุทธชินราช 3 ก.พ.นี้
สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกได้จัดเวทีดีเบตผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก ที่โรงแรมพิษณุโลก ออคิด ช่วงบ่าย 31 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา กำหนดให้ตัวแทนผู้สมัครแต่ละพรรคแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงนโยบายและวุฒิภาวะของผู้จะถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชน ภายใต้หัวข้อ" 8 กุมภา เดินหน้า หรือถอยหลัง"
ซึ่งมีตัวแทนพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร ส.ส.เข้าร่วมจำนวน 7 พรรค ประกอบด้วย 1. นายณัฐกิตติ์ ฉัตราภรณ์ลักษมี พรรคไทยชนะ 2. นายอาริฟ กุนนาบี พรรคกล้าธรรม 3. นายจักษ์ พันชูเพชร พรรคภูมิใจไทย 4. นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย 5. นายณฐชนนท์ ชนะบูรณศักดิ์ พรรคประชาชน 6. นายวิมล สารมะโน พรรคประชาธิปัตย์ 7. นางสาวฉันทนา พุ่มพฤกษ์ พรรคอนาคตไทย
พิธีกรผู้ดำเนินรายการให้ผู้สมัครตอบคำถาม คือ 1. มีผลงานอะไรที่ผ่านมาที่ทำให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก 2. เมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.จังหวัดพิษณุโลกแล้ว สิ่งที่จะทำให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลก คืออะไร โดยระหว่างผู้สมัครตอบคำถาม บรรดากองเชียร์และผู้สนับสนุนปรบมือและส่งเสียงเฮฮาสนั่นลั่นห้องประชุม
โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เขียนคำถามเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ทำให้ผู้สมัครบนเวทีทั้งหมดได้นัดแนะให้ไปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดใหญ่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ สร้างความฮือฮาและเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในโลกโซเชียลฯ ว่าใครจะมาสาบานต่อหน้าพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)