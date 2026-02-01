คึกคักแต่เช้า! เลือกตั้งล่วงหน้านครพนม

นครพนม - ผวจ.นครพนมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมติดตามการจัดการเลือกตั้ง บรรยากาศคึกคัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ (1 ก.พ.) เวลา 08.00 น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งติดตามและกำกับดูแลการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคัก มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดหีบลงคะแนน
จังหวัดนครพนมได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 7 แห่ง กระจายตัวตามอำเภอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้เน้นย้ำให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งที่ยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว
รวมถึงเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักครบถ้วน หรือแอปฯ ภาครัฐ เช่น ThaiD
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับให้บุคลากรภาครัฐทุกฝ่ายวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และร่วมกันดูแลความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง นอกจากนี้ การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
เช่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย โดยในเบื้องต้นยังไม่พบเหตุหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ สามารถเดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ จนถึงเวลา 17.00 น.