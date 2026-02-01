เลือกตั้งล่วงหน้า ศรีราชา ชลบุรี คึกคักตั้งแต่เช้า ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงประเทศ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - บรรยากาศเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า นอกเขต ที่จุดเลือกตั้ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คึกคัก ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิตั้งแต่เช้ามืด ส่งผลการจราจรหลายสายหนาแน่น ขณะนี้ยังไม่พบการร้องเรียนทุจริต
เช้าวันนี้( 1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ที่จุดเลือกตั้งเลือกตั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อรอเข้าคูหา ซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิอย่างเป็นทางการในเวลา 08.00 น. ส่งผลให้การจราจรบนถนนหลายสายเกิดความหนาแน่น
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า 27,000 คน ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ พร้อมจัดพื้นที่จอดรถภายในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาความแออัด
สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ประชาชนสามารถไปใช้สิทธิได้ตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองลงทะเบียนไว้ ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและลำดับบัญชีรายชื่อผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง รวมถึงตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พักอาศัย หรือใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รวมถึงสามารถแสดงบัตรผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ใบขับขี่ผ่านแอปฯ DLT และบัตรคนพิการผ่านแอปฯ PWD ได้เช่นกัน
เจ้าหน้าที่ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศ เลือกผู้แทนและรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาประเทศชาติต่อไป