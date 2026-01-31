พัทยาเหงา สถานบันเทิงปิดบริกาชั่วคราวรับการเลือกตั้งล่วงหน้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สถานบันเทิงเมืองพัทยา ให้ความร่วมมือปิดบริการชั่วคราวคืนก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้าตามคำสั่ง สภ.เมืองพัทยา ส่งผลบรรยากาศเงียบเหงาทันตา ขณะ จนท.จัดเตรียมสถานที่ลงคะแนนเรียบร้อย
วันนี้ ( 31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ช่วงค่ำคืนก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงาเนื่องจากสถานบันเทิง บาร์เบียร์ และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ได้พากันปิดให้บริการชั่วคราว ตามคำสั่งของ สภ.เมืองพัทยา เพื่อสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งล่วงหน้า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยคำสั่งดังกล่าวกำหนดไม่ให้มีกาาจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 31 ม.ค. 2569 ถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 1 ก.พ.2569 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการเลือกตั้ง และลดปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและแหล่งสถานบันเทิง เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อให้การใช้สิทธิของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พัทยา- บางละมุง เตรียมพร้อมสถานที่อำนวยความสะดวกเลือกตั้งล่วงหน้า
ขณะที่บรรยากาศการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่เมืองพัทยา และ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี พบว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการนำแผงเหล็กมากั้นแบ่งพื้นที่ตามแต่ละจังหวัด พร้อมตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และเต็นท์อย่างเป็นสัดส่วน
และยังได้มีการติดตั้งกระดานหน้าคูหาเลือกตั้ง เพื่อแสดงหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในแต่ละเขต ให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ สามารถตรวจสอบและเลือกผู้สมัครในเขตของตนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสะดวก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณลานจอดรถโดยรอบ เพื่อแนะนำจุดจอดรถที่อำเภอบางละมุงจัดเตรียมไว้สำหรับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัด และเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่อย่างเต็มที่