“พิธาน” พรรคประชาชน ลุยสระบุรี เขต 4 จัดคาราวานหาเสียง ชูแก้ต้นทุนเกษตรพุ่ง 4 เท่า ดันเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาท พัฒนาทักษะภาษาเด็กไทย

สระบุรี - พิธาน ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาชน เขต 4 ลุยขอคะแนน จัดขบวนคาราวานแกนนำพรรคชุดใหญ่ กางนโยบายแก้ปมต้นทุนเกษตรพุ่ง 4 เท่า ชูบำนาญผู้สูงอายุ 1,000 บาท-ทักษะภาษาเปลี่ยนอนาคตเด็กไทย
วันนี้( 31 ม.ค.) นายพิธาน ทรงกัมพล ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคประชาชน จังหวัดสระบุรี เขต 4 หมายเลข 3 ลงพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท พร้อมจัดขบวนคาราวานแกนนำพรรคชุดใหญ่ อาทิ น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายกรุณพล เทียนสุวรรณ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ลงพื้นที่พบปะประชาชน บริเวณตลาดนิคมและตลาดแดง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมนำเสนอนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ก่อนเดินทางไปปราศรัยต่อที่บริเวณท่าน้ำดับเพลิง อำเภอเมืองสระบุรี
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายพิธานเน้นย้ำปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวและนาเผือก ที่ต้องเผชิญต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าน้ำทำนาปรัง ปรับเพิ่มจากไร่ละ 200 บาท เป็น 800 บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า รวมถึงราคาปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชที่สูงเกินจริง ซึ่งพรรคประชาชนยืนยันพร้อมผลักดันแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
ด้านสวัสดิการสังคม ได้เสนอแนวทางรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยนโยบายเพิ่มเงินบำนาญผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ พร้อมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในระดับชุมชน เพื่อลดภาระครอบครัว และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ผู้สูงวัยอย่างเท่าเทียม
ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ผ่านนโยบายยกระดับการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดยต่อยอดโมเดล “บ้านสีขาว” ที่เคยดำเนินการในพื้นที่ เน้นจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารจริง มากกว่าการเรียนเชิงไวยากรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในเวทีโลก
นายพิธานกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเสนอนโยบาย แต่เป็นการรับฟังเสียงของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต และการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้ก้าวหน้าสอดรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่อไป