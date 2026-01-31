บุกทลายรังปืนเถื่อนกลางเมืองระยอง ยึดทั้งปืน-เครื่องกระสุนและยาเสพติดอีกเพียบ

ระยอง- ชุดปฏิบัติการพิเศษ สภ.เมืองระยอง บุกทลายรังปืนเถื่อน รวบโจ๋หัวใสรับประกอบปืนขายออนไลน์ ยึดของกลาง 8 กระบอกพร้อมกระสุนอีกเพียบ ซ้ำยังมีทั้งยาบ้าและยาไอซ์ ผงะ 5 วัยรุ่นตั้งวงปาร์ตี้ยา รวบยัดคุกยกแก๊ง
วันนี้ ( 31 ม.ค. ) พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย บูรณ์เจริญ รอง ผกก.ป. ,พ.ต.ต.เกรียงไกร วงศ์อ่อง สวป. และ ร.ต.อ.ณัฐพลวัฒน์ ศรีวิชา รอง สว.(ป.) ได้นำกำลังชุดปราบปรามพิเศษ สภ.เมืองระยอง เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งประกอบอาวุธและขายปืนเถื่อนในพื้นที่ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
ผลปฏิบัติการสามารถจับกุม นายเกษมชาติ หรือ “ต้น” ผู้ต้องหาหลัก พร้อมพวกอีก 5 ราย ประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ หรือ “ตั้ม” ,น.ส.สุนิดา หรือ “นุ่น”, นายรัฐพล ,นายเศกสรร และ นางนิรภรณ์ พร้อมของกลาง อาวุธปืนดัดแปลงจากแบงค์กันจำนวน 8 กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด .22 มม. 50 นัด กระสุนขนาด .38 ออโต้ 16 นัด ยาบ้า 2 เม็ด และยาไอซ์รวม 4.77 กรัม
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแส ว่ามีการลักลอบประกอบและจำหน่ายอาวุธปืนผ่านเฟซบุ๊ก จึงวางแผนสืบสวนจนทราบแน่ชัดว่า นายเกษมชาติ ได้ใช้บ้านพักเป็นแหล่งประกอบและซุกซ่อนอาวุธ เมื่อเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหาเดินอยู่หน้าบ้าน ก่อนไหวตัวพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปด้านใน แต่ไม่รอด ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจค้นภายในบ้านพัก เจ้าหน้าที่กับผงะเมื่อพบกลุ่มวัยรุ่นอีก 5 คนกำลังนั่งมั่วสุมเสพยาเสพติดกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย และเมื่อเห็นตำรวจถึงกับวงแตกพยายามหลบหนี แต่ถูกจับกุมได้ทั้งหมด พร้อมของกลางทั้งปืน กระสุน และยาเสพติดจำนวนมาก
เบื้องต้น นายเกษมชาติ รับสารภาพว่ารับซื้ออาวุธปืนแบงค์กันมาในราคากระบอกละ 9,000 บาท ก่อนนำมาดัดแปลงเป็นปืนจริง และโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กในราคากระบอกละ 16,000–17,000 บาท โดยทำมานานจนมีลูกค้าประจำ
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาในความผิดฐานประกอบ ซ่อมแซมอาวุธปืนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอาวุธปืน-เครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ส่วน นายทวีศักดิ์ และน.ส.สุนิดา ถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ นายรัฐพล นายเศกสรร และนางนิรภรณ์ ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะเร่งขยายผลล่าขบวนการค้าอาวุธปืนออนไลน์และเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้สิ้นซากต่อไป