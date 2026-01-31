ระทึก! ไฟไหม้อู่ทำสีรถยนต์ วอดเสียหาย รถลูกค้าอย่างน้อย 7 คัน

พระนครศรีอยุธยา - ระทึก! ไฟไหม้อู่ทำสีรถยนต์กลางวันแสก ๆ ริมถนนสายอยุธยา–เสนา หมู่ 5 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงลุกลามรวดเร็ว เผาวอดรถลูกค้าอย่างน้อย 7 คัน โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ
บ่ายวันนี้(31 ม.ค.) พ.ต.ท.ประมูล บุญชาลี พนักงานสอบสวน สภ.พระขาว รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายใน “อู่อุ้ม ออโต้คาร์” ศูนย์รับทำสีและซ่อมตัวถังรถยนต์ ริมถนนสายอยุธยา–เสนา หมู่ 5 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้ประสานรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 10 คัน เข้าควบคุมเพลิง เนื่องจากเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง ภายในอู่มีรถยนต์จอดอยู่หลายคัน ทำให้ถูกเพลิงไหม้เสียหาย เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เหลือเพียงกลุ่มควันกระจายในพื้นที่ หลังเพลิงสงบ ตรวจสอบพบรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในอู่ ถูกเพลิงไหม้เสียหายรวมอย่างน้อย 7 คัน
จากการสอบถาม นายอุ้ม เจ้าของอู่ เปิดเผยว่า อู่ดังกล่าวเป็นศูนย์ทำสีและซ่อมตัวถังรถยนต์ โดยช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาพักเที่ยง ไม่มีคนงานอยู่ภายในอู่ ก่อนจะมีพนักงานวิ่งมาแจ้งว่าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณหลังคา ซึ่งมีฉนวนพียูโฟมกันความร้อน ทำให้เมื่อเกิดไฟไหม้ ลูกไฟหยดลงใส่รถยนต์ด้านล่าง และลุกลามอย่างรวดเร็ว
พนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงกว่า 10 ถังเข้าระงับเหตุ แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ส่งผลให้รถยนต์ของลูกค้าที่นำมาซ่อมและทำสี ได้รับความเสียหายจำนวนมาก เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม อู่ดังกล่าวได้ทำประกันภัยไว้แล้ว
ทั้งนี้ สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยเหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
