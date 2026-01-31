“อุ้งอิ๊ง”โผล่โคราชหาเสียงช่วย ลูกชาย“ประเสริฐ”เลขาฯพท. ขณะ กกต.ประกาศถอนชื่อผู้สมัคร ส.ส.กล้าธรรม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “อุ้งอิ๊ง” ลงพื้นที่โคราชหาเสียงช่วย “พชร จันทรรวงทอง” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 13 พรรคเพื่อไทย ลูกชาย “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคฯ ก่อนเดินสายไปหาเสียง ช่วยผู้สมัคร ส.ส. คนอื่นๆ ด้าน กกต.นครราชสีมา ประกาศถอนชื่อผู้สมัครฯ ส.ส. เขต 13 พรรคกล้าธรรม ตามคำสั่งศาลฎีกาเคยถูกศาลตัดสินจำคุก
วันนี้ (31 ม.ค.69) เวลา 11.00 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย , นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ , นายพชร จันทรรวงทอง ผู้สมัคร ส.ส. นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 13 พรรคเพื่อไทย บุตรชาย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอร์คลำตะคองเขาเขื่อนลั่น ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ครม. ที่มีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 120 ล้านบาท ให้ก่อสร้างจุดชมวิวดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.นครราชสีมา พร้อมกับพบปะกับผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่มารอต้อนรับจำนวนมาก
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่า “ดีใจที่ได้มาพบปะกับทุกท่านขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พรรคเพื่อไทยอยากขอให้ทุกท่านสนับสนุน ศ.ดร.เชนหรืออาจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐทนตรีของพรรคเพื่อไทยและเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเข้าสภาให้มากๆ เพื่อสนับสนุนให้ ดร. เชน ยศชนัน แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย ให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยกาเบอร์ 9 และเลือก “น้องไมค์” พชร จันทรรวงทอง และผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทั่วประเทศ ให้เป็นผู้แทนฯ เพื่อจะไปผลักดันนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน
พรรคเพื่อไทยมีความตั้งมั่น อยู่ใน DNA ของทุกท่าน ไม่ว่าจะรัฐมนตรีฯ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ,รองนายกฯ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ทุกคนพร้อมจะทำงานเพื่อประเทศของเรา โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพราะพื้นเพแต่ละท่านเป็นชาวโคราชอยู่แล้ว ก็อยากจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชาวโคราชให้มากที่สุด นั่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจ DNA นี้แข็งแรงอยู่กับเพื่อไทยแน่นอน
เพราะฉะนั้น จึงขอให้ช่วยสนับสนุนพรรคเพื่อไทย และเขตนี้ ให้สนับสนุน “น้องไมค์” พชร จันทรรวงทอง เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย ให้ได้เป็นผู้แทนฯ อีกสมัย ต้องขอขอบคุณทุกท่านและหวังว่าจะได้พบเจอกันอีก”
ต่อมา คณะของนางสาวแพทองธาร ไปยังหมู่บ้านเหนือนครจันทึก ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าซิ่นยวน โดยมีกลุ่มสตรีคนไทยเชื้อสายยวนที่ย้ายถิ่นจากภาคเหนือมาอยู่ที่ อ.สีคิ้ว มาคอยต้อนรับจำนวนมาก จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางแบบขันโตกกับกลุ่มสตรีทอผ้าซิ่นยวนอย่างเป็นกันเอง และเดินทางต่อไปยังวัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน เพื่อมนัสการพระนอนหินทรายอายุกว่า 1300 ปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ จ.นครราชสีมา และเดินทางต่อไปยัง วัดป่าธรรมดา อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เพื่อช่วย นางพัชราวรรณ ภิญโญ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 6 พรรคเพื่อไทย หาเสียง ท่ามกลางประชาชนที่มารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
ในขณะที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกระทะ และตำบลโป่งตาลอง) ได้ออกประกาศถอนชื่อ ผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 3 คือ นายฉลอง แสงราษฎร์เมฆินทร์ พรรคกล้าธรรม
การถอนชื่อดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งของศาลฎีกาที่มีคำวินิจฉัยให้ถอนชื่อผู้สมัครรายดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 42 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยนายฉลองฯ เคยถูกศาลตัดสินจองจำและพ้นโทษมาแล้วไม่เกิน 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้