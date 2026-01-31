มช. ผนึกความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-เกาหลีใต้ ยกระดับ“แมลงกินได้”สู่อนาคต เสริมความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนระดับภูมิภาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เดินหน้ายกระดับบทบาทผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 1st International Workshop on Enhancing Edible Insect Farming for Farmers in the Mekong–Korea Region” ในระหว่างวันที่ 30–31 มกราคม 2569 ภายใต้โครงการ “การยกระดับความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนในประเทศลุ่มน้ำโขงผ่านการบูรณาการแมลงกินได้ด้วยนวัตกรรมเพื่ออาหารแห่งอนาคต” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับศักยภาพเกษตรกร และผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านแมลงกินได้ซึ่งกำลังได้รับการยอมรับในฐานะอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นโดย SMART BEE SDGs จากทีมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ร่วมด้วย รศ.ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง–สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong–ROK Cooperation Fund: MKCF) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) พร้อมการมีส่วนร่วมของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรจากประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี
ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Prof. Dr. Chuleui Jung จาก Gyeongkuk National University และอีกหลากหลายท่าน ในประเด็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและจิ้งหรีด, การจัดการโรคไวรัสในผึ้งเอเชีย, การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในอุตสาหกรรมแมลง ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายของแมลงกินได้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ควบคู่กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงและผึ้ง โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมุ่งเน้นการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำอางมูลค่าสูง รวมถึงเวทีเสวนาและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการเลี้ยงแมลงอย่างยั่งยืน ตลอดจนการหารือด้านการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังศัตรูผึ้งร่วมกับสมาคม COLOSS (Prevention of Honey Bee Colony Losses) ดังนั้น “แมลงกินได้” จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่อาหารพื้นบ้าน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแมลงกินได้ ซึ่งกำลังเปลี่ยนสถานะจากอาหารพื้นบ้านสู่ “อาหารแห่งอนาคต (Future Food)” ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น