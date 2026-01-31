(คลิป)ระทึกเพลิงไหม้ใหญ่! โรงงานผลิตชุดเบรกในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ โรงงานผลิตประกอบชุดเบรก ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เผยเกิดเหตุในช่วงกำลังพักกลางวัน พนักงานออกไปรับประทานอาหาร บางส่วนยังทำงานอยู่ภายใน ส่วนสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
วันนี้ (31 ม.ค.69) เมื่อเวลา 12.40 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน แอสเตโม โคราช เบรก ซิสเตมส์ (Astemo korat brake Systems) ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ที่ 6 ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตประกอบชุดเบรก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ทุกชนิด
โดยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นช่วงกำลังพักกลางวัน พนักงานออกไปรับประทานอาหาร มีพนักงานบางส่วนที่ทำงานอยู่ภายใน ซึ่งในโรงงานมีวัสดุที่ใช้ประกอบการผลิตสินค้า อาทิ ยาง ทินเนอร์ และสี เป็นต้น ทำให้เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง รถดับเพลิงจากเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลายแห่ง กว่า 20 คัน พยายามระดมฉีดน้ำดับไฟอย่างเร่งด่วน แต่เพลิงยิ่งโหมรุนแรงเพราะมีลมกระโชกแรงตลอดเวลา จนเวลา 14.00 น. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน