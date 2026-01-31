“กระแต อาร์สยาม”และสโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ปิง-แม่สา มอบคอมพิวเตอร์10ชุด ให้โรงเรียน ตชด.เพื่อ นร.ในพื้นที่ห่างไกล

ศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “กระแต อาร์สยาม” พร้อม “โตชิ” และสโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ปิง-แม่สา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบจำนวน 10 ชุด ให้กับโรงเรียน ตชด.แกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.69 ที่โรงเรียน ตชด.แกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ “กระแต อาร์สยาม” หรือ นางสาวแตร บุญยะเลี้ยง ศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เจ้าของฉายา “ราชินีแดนซ์” และ “โตชิ” หรือ นายจิรทีปต์ ปันธิ แดนเซอร์หนุ่มลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน พร้อมไลออนส์ชลพินทุ์ ปันธิ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ปิง-แม่สา (แม่ของโตชิ) พร้อมนายสกล แก้วแดง ที่ปรึกษาสโมสรฯ และกรรมการและสมาชิกสโมสรไลออนส์ ทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุดให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยในโอกาสนี้ “โตชิ” ได้บรรยายในหัวข้อ ”AI เปลี่ยนแปลงโลก“ ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้รับฟังด้วย
นอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ผัก อาหารแห้ง ในโครงการต่อต้านความหิวโหยร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ภูผายู และสโมสรเชียงใหม่อินทนนท์ ที่มอบโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ตชด.ด้วย โดยมี พันตำรวจโทหญิง ภครัตน์ อเนกบุณย์ ผบ.ร้อย ตชด.332 กก.ตชด.33 พร้อม ดาบตำรวจหญิงอรนุช จิตตาคำ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านแกน้อย รับมอบคอมพิวเตอร์และสิ่งของ จากนั้นเด็กๆนักเรียนเชื้อสายจีน ลาหู่ และไทใหญ่ ของโรงเรียนได้จัดตัวแทนทำการแสดงการเต้นวิถีชีวิตชนเผ่า เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณ
ทั้งนี้ “กระแต อาร์สยาม” กล่าวว่า ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาที่โรงเรียนแห่งนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่ที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ สายตาของผู้ใหญ่ทุกคนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจดีและอยากจะสนับสนุนเด็กนักเรียนทุกคนที่มีความฝีนได้มีความรู้และเติบโตเป็นคนดีของประเทศชาติ โดยตัวเองในฐานะตัวแทนของ บริษัท KATHY AMREZ รวมทั้งทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุกความฝัน แล้วร่วมพัฒนาในศักยภาพในเรื่องของการศึกษา และความตั้งใจของเด็กนักเรียนทุกคน จึงได้ทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ในครั้งนี้ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคนของโรงเรียนที่เสียสละทุ่มเทให้กับการสอนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ด้านดาบตำรวจหญิงอรนุช จิตตาคำ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านแกน้อย กล่าวว่า การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์จากเดิม สอนนักเรียนในระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป เพราะมีสถานที่จำกัด ห้องเรียนมีขนาดเล็ก แต่พอทาง “กระแต” แจ้งว่าจะมอบคอมพิวเตอร์ให้อีก 10 เครื่อง จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 20 เครื่อง จึงจัดเตรียมย้ายห้องเรียนใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น และที่สำคัญต่อจากนี้ไปจะให้เด็กในชั้นเรียนอนุบาลได้เรียนคอมพิวเตอร์เลยเพื่อศึกษาเบื้องต้น และมีความคุ้นชิน ทั้งนี้ยืนยันว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือบนดอยมีความรู้ความสามารถที่ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเด็กนักเรียนในเขตเมืองอย่างแน่นอน
ขณะที่ ด.ช.อชิระ หรือน้องบอล แซ่อย่าง นักเรียนชั้น ป.5 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน บอกว่า ขอขอบคุณพี่กระแต พี่โตชิ และสโมสรไลออนส์ต่างๆที่ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ถึงแม้ว่าคอมฯที่โรงเรียนจะมีอยู่เดิม 20 เครื่องแล้ว แต่เป็นรุ่นเก่า เมื่อยุค AIเข้ามา คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จึงมีความจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนมากขึ้น ที่ต้องศึกษามันมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนักเรียนทุกคนดีใจและรับปากว่าจะใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
สำหรับวันที่ 31 ม.ค.69 ทางคณะของ “กระแต อาร์สยาม” และ “โตชิ” พร้อมสมาชิกไลออนส์ มีกำหนดเดินทางไปมอบเครื่องกายภาพบำบัดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 1 ก.พ.69 ที่โรงแรมระติลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับสมาชิกใหม่ของไลออนส์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน อบรมให้ความรู้ “สร้างรายได้ด้วย AI” และสอนการสร้างรายได้ด้วย Affiliate โดย “โตชิ” และทีมงานบริษัท แอมเร็ซ จำกัด เป็นวิทยากร.