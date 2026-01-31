xs
ฮือฮา ลูกวัวพันธุ์ไทย คลอดมามีลายใบโพธิ์กลางหน้าผาก ปลายหางขาว เจ้าของเชื่อเข้าตำรา “พญาวัว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - ชาวบ้านแตกตื่น ลูกวัวเกิดใหม่มีลายคล้ายใบโพธิ์บนหน้าผาก พร้อมหางขาว เจ้าของฟาร์มเชื่ออาจเป็น “พญาวัว” เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริง

วันนี้( 31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวสันต์ สุนจิรัตน์ หรือ “กำนันตึ๋ง” ประธานสภาลมหายใจกาญจนบุรี อดีตกำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำภาพลูกวัวเพิ่งคลอดโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “อ้าว มาได้ไง เหล่ากอก็ไม่เคยมี” สร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

ลูกวัวตัวดังกล่าวเป็นวัวพันธุ์ไทย เพศผู้ น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ลำตัวสีน้ำตาลเหมือนแม่ แต่มีลักษณะเด่นบริเวณหน้าผากเป็นลายสีขาวคล้ายรูปใบโพธิ์ หรือรูปหัวใจ มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้บริเวณปลายหางยังมีสีขาวอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามนายวสันต์ เจ้าของลูกวัว เปิดเผยว่า ตนเลี้ยงวัวพันธุ์ไทยแบบปล่อยเลี้ยงตามทุ่งมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันเลี้ยงวัวไว้ประมาณ 50 ตัว โดยแม่วัวของลูกวัวตัวนี้ชื่อ “เจ้าตัวเล็ก” อายุประมาณ 4 ปี เคยมีลูกมาแล้ว 1 ตัว

นายวสันต์ เล่าว่า ก่อนเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.49 น. ได้แวะไปดูแม่วัวที่กำลังจะคลอด และพบว่ากำลังคลอดลูกพอดี จึงรอดูจนคลอดออกมาอย่างปลอดภัย ตอนแรกไม่ได้สังเกตความผิดปกติ จนกระทั่งลูกวัวลุกเดินได้ จึงพบลักษณะพิเศษที่หน้าผากและปลายหาง

จากประสบการณ์เลี้ยงวัวมานาน ตนมองว่าลักษณะดังกล่าวอาจเข้ากับตำรา “พญาวัว” แต่ก็ไม่ได้ยืนยันแน่ชัด จึงถ่ายภาพโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อให้เพื่อน ๆ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

ทั้งนี้ หากมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์หรือผู้ที่สนใจ ต้องการเข้ามาตรวจสอบลักษณะลูกวัวตัวดังกล่าว สามารถเดินทางมาดูได้ที่ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี








